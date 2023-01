Rafa Vitti mostra a reação da filha decolando de avião pela primeira vez: “Que fofura!”

O ator Rafa Vitti extrapolou os limites da fofura ao postar o vídeo de Maria Clara andando de avião pela primeira vez

O ator Rafael Vitti (27) explodiu o fofurômetro e encheu seu feed de amor ao compartilhar registros encantadores nas redes sociais ao lado de sua filha, Clara Maria (03).

Nesta quinta-feira, 05, o marido da humorista, Tatá Werneck (37), dividiu com os seguidores o momento especial em que a herdeira viajou pela primeira vez de avião. O vídeo fofo foi publicado em seu feed no Instagram e ele se derreteu todo ao ver a reação da pequena decolando.

"Primeira decolagem!!!! O medo se transformando em alegria e liberdade ! Te amo mais que o infinito, filhota”, escreveu o pai coruja na legenda do vídeo.

Derretidos pela fofura da garotinha, logo os admiradores reagiram nos comentários do post do artista. “Paizão”, disse o o vovô, o ator João Vitti. “Os bracinhos pra cima”, comentou Bruna Marquezine. “Queeeee momento!”, ressaltou Fernanda Gentil. A mamãe coruja, Tatá Werneck não ficou de fora e disparou:“Te amo minha vida . E mamãe na outra poltrona pra ela não ver mamãe nervosa rs”.

Ainda na última semana, Tatá Werneck compartilhou um álbum de fotos ao lado do marido. Nas imagens, os dois aparecem abraçados e curtindo o dia de sol em uma piscina em frente a uma vista de tirar o fôlego.

VEJA A PUBLICAÇÃO FOFÍSSIMA DE RAFA VITTI:

Rafael Vitti posta foto antiga e recorda quando iniciou faculdade

Rafael Vitti resolveu compartilhar uma lembrança com os seguidores. O artista, publicou um registro antigo em seu feed no Instagram de quando iniciou os estudos na faculdade de Artes Cênicas, há 12 anos.

Ele contou que se dedicou muito para passar nos concursos e agradeceu a oportunidade de estudar em uma instituição pública relembrando que chegou a gabaritar prova.

"Há 12 anos eu realizava o objetivo de estudar numa escola com ensino gratuito e de qualidade. Tenho maior orgulho desse feito, me dediquei pra passar nos concursos, e até acabei gabaritando a prova de matemática, o que me rendeu o segundo lugar no processo seletivo pro colégio Pedro II. No final escolhi estudar no CAp UFRJ e lá fui muito feliz", escreveu na legenda.