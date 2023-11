Angélica ganha homenagem na Times Square ao completar 50 anos

'Iluminando meu dia', Angélica fez um agradecimento especial aos fãs que planejaram a surpresa na data especial; a apresentadora completou 50 anos

Angélica está completando 50 anos nesta quinta-feira, 30, e recebeu uma homenagem na Times Square. Um fã-clube da apresentadora pagou para que fotos dela aparecessem em um telão da famosa atração turística de Nova York, nos Estados Unidos.

Entre uma foto e outra da apresentadora no telão, os fãs escreveram: “Angélica, desejamos que esse seu aniversário seja fabuloso! Brilhe na vida, aproveite cada instante e se aventure na existência! Que a festa comece e que os próximos 50 anos sejam mais incríveis ainda! Te amamos”.

"50 anos celebrados no coração da Times Square! Obrigada aos meus incríveis fãs por tornarem este meu aniversário recheado de amor e carinho. Cada mensagem, cada sorriso está iluminando meu dia. Aqui está 5 décadas de memórias, amor e gratidão. Que venham mais aventuras!", declarou Angélica no Instagram ao compartilhar um vídeo da homenagem que recebeu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Angélica 50 anos: saiba curiosidades

Angélica comemora seus 50 anos nesta quinta-feira, 30. Dona de uma extensa carreira na televisão, a esposa de Luciano Huck já ficou noiva em outro relacionamento, namorou um "bad boy" e foi até eleita como a criança mais bonita do Brasil. Confira a seguir curiosidades da artista.

Angélica passou a ser conhecida nacionalmente após vencer, por dois anos consecutivos, o concurso de criança mais bonita no programa do Chacrinha, da TV Bandeirantes. Nascida em Santo André, no ABC Paulista, a artista começou a seguir na carreira de modelo.

Em 1986, com apenas 13 anos, ela deu o pontapé inicial na carreira como apresentadora e comandou programas como Nave da Fantasia, Clube da Criança, Shock e Milkshake. Em 1988, ela também passou a fazer bastante sucesso na carreira musical.

A apresentadora lançou seu primeiro álbum, no qual cantava o sucesso Vou de Táxi, que rendeu mais de 2 milhões de cópias vendidas, que fizeram com que Angélica recebesse um disco de ouro até em Portugal.