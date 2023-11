Angélica 50 anos: De namoro com 'bad boy' a noivado, saiba curiosidades

Dona de uma extensa carreira, Angélica completa 50 anos nesta quinta-feira, 30; confira uma lista de curiosidades da apresentadora

A apresentadora Angélica comemora seus 50 anos nesta quinta-feira, 30. Dona de uma extensa carreira na televisão, a esposa de Luciano Huck já ficou noiva em outro relacionamento, namorou um "bad boy" e foi até eleita como a criança mais bonita do Brasil. Confira a seguir curiosidades da artista.

Antes de se casar com o apresentador do Domingão com Huck, Angélica teve alguns namoros públicos . De acordo com o jornal Extra, ela perdeu sua virgindade aos 17 anos com César Filho, com quem ela namorou por sete anos.

Além desse relacionamento, ela também namorou Márcio Garcia e chegou a noivar com Luiz Calainho —que, anos depois, se tornaria sócio de Huck. Um dos relacionamentos mais marcantes da apresentadora foi com o então "bad boy" Maurício Mattar.

Leia também: Paolla Oliveira e outras famosas usaram looks caríssimos no aniversário de Angélica; saiba valores

O ator e cantor era 10 anos mais velho que a apresentadora, e estava em uma luta contra a dependência química. O envolvimento entre eles começou em janeiro de 1998 e foi marcado por diversas idas e vindas. O namoro dos dois acabou oficialmente em 2003.

Em 2004, ela subiu ao altar grávida de quatro meses para se casar com Luciano Huck. Segundo ela já revelou em entrevista à Contigo!, as brigas entre o casal sempre giram em torno da criação dos filhos, uma vez que o apresentador é mais relaxado do que ela.

SAIBA MAIS SOBRE A TRAJETÓRIA DE ANGÉLICA

Angélica passou a ser conhecida nacionalmente após vencer, por dois anos consecutivos, o concurso de criança mais bonita no programa do Chacrinha, da TV Bandeirantes. Nascida em Santo André, no ABC Paulista, a artista começou a seguir na carreira de modelo.

Em 1986, com apenas 13 anos, ela deu o pontapé inicial na carreira como apresentadora e comandou programas como Nave da Fantasia, Clube da Criança, Shock e Milkshake. Em 1988, ela também passou a fazer bastante sucesso na carreira musical.

A apresentadora lançou seu primeiro álbum, no qual cantava o sucesso Vou de Táxi, que rendeu mais de 2 milhões de cópias vendidas, que fizeram com que Angélica recebesse um disco de ouro até em Portugal. Em seguida, ela lançou um segundo disco, com hits como Algodão Doce e Guaraná.

Em 1993, ela foi contratada pelo SBT onde fez sucesso com programas como Casa da Angélica, TV Animal e Passa ou Repassa. Três anos depois, em 1996, ela assinou contrato com a Globo e estreou o programa Angel Mix. A partir daí, ela fez até alguns trabalhos na atuação.

CONFIRA FOTOS DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE ANGÉLICA: