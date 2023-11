Angélica fala sobre relação com Eliana: 'Parceria incrível'

No aniversário de Eliana, Angélica fala sobre amizade com a apresentadora e celebra 51 anos da loira

O aniversário de Eliana é nesta quarta-feira, 22, e a apresentadora Angélica não deixou de homenagear a amiga de anos e colega de profissão. Na rede social, a esposa de Luciano Huck postou um registro deslumbrante com a loira do SBT.

Cheia de estilo e elegância, a dupla protagonizou o registro sorridente e mostrando que é bem próxima apesar de muita gente ter tentado provar o contrário ao longo dos anos, já que elas iniciaram desde a infância na TV e tiveram momentos de disputa de público.

"Parabéns pelo seu dia, Li! Ao longo dos anos, nossa amizade se tornou uma parceria incrível, cheia de risadas, apoio mútuo e momentos inesquecíveis. Que este novo ano de vida traga ainda mais realizações e alegrias. Que a vida continue nos presenteando com muitos momentos felizes juntas. Feliz aniversário, minha amiga sagitariana!", ecreveu Angélica para a aniversariante.

Nos comentários, Eliana reagiu e respondeu. "Obrigada meu amor", agradeceu ela. Os fãs então admiraram as loiras. "Eu amo essa amizade", aprovaram. "Maravilhosas", enalteceram outros.

Como Angélica lida com a fama?

Angélica começou a carreira na TV aos 4 anos e, desde então, não parou mais. O trabalho esteve sempre presente na vida da apresentadora. Com a fama repentina que as redes sociais proporcionam, a mulher de Luciano Huck, com quem tem três filhos, acredita que é preciso estar atento para não cair em ciladas.

"Hoje em dia é muito difícil não se deixar levar pelo deslumbre, porque todo mundo acaba sendo celebridade, aparecendo. Sempre tem muita gente te bajulando e isso é uma coisa perigosa. Hoje em dia é muito difícil não se deixar levar pelo deslumbre, porque todo mundo acaba sendo celebridade, aparecendo. Bajulação sempre vai ter, mas você tem que olhar para o seu interior e ver qual é a sua verdade. Isso é muito importante, mais do que ouvir em volta, se ouvir", declarou ao "Gshow" em entrevista anterior.