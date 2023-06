Ana Paula Siebert comemora graduação de Rafaella Justus no colégio: “Muito orgulho”

Esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, compartilhou registro da graduação da jovem no colégio e se declarou; veja!

Na noite da última quarta-feira, 14, a influenciadora Ana Paula Siebert celebrou um momento especial na vida de Rafaella Justus, filha de seu marido, o empresário Roberto Justus. É que a jovem, de 13 anos, conquistou o diploma em uma escola de modelo americano, ao completar o Ensino Fundamental.

Através de seu perfil no Instagram, a modelo fez questão de homenagear a filha de Ticiane Pinheiro e expressou toda sua felicidade diante das primeiras conquistas na jornada acadêmica de Raffa. Nas imagens, Siebert apareceu radiante ao lado da garota, que posou segurando seu diploma.

"Tenho muito orgulho da menina que você está se tornando. Pensar que eu te conheci tão pequena, você tinha acabado de completar quatro anos… e agora está assim menina/mulher, forte, alegre e amiga! Estarei sempre aqui! Love You", escreveu na postagem e complementou com um emoji de coração. Os admiradores da família ficaram impressionados com o crescimento da menina e exaltaram a conquista nas redes sociais.

Na mesma noite, Ticiane Pinheiro também prestigiou a herdeira, fruto do casamento que teve com Justus. "ORGULHO! Minha Rafa se graduou e foi para o Hight School (ensino médio)", contou Ticiane Pinheiro sobre a conquista da primogênita nas redes sociais.

VEJA O STORY DE ANA PAULA SIEBERT:

Foto: Reprodução/Instagram

Esposa de Roberto Justus comenta estado de saúde do marido: “Perdeu quase todo o cabelo”

Na última terça-feira,13, Ana Paula Siebert atualizou os fãs sobre o quadro de saúde do marido, Roberto Justus, que foi diagnosticado em novembro do ano passado com um câncer na bexiga. Siebert foi questionada se o marido vai precisar usar peruca por conta da queda de cabelo, devido a forte reação da quimioterapia.

"Me perguntaram se você está de peruca. Gente, Roberto perdeu quase todo cabelo com a quimio. Mas eu nunca vi genética boa de cabelo", disse Ana Paula. "Voltou tudo. E mais forte", falou o artista. "É surreal, eu também quero um pouco desse cabelo", brincou ela.

Ana Paula Siebert é modelo e advogada. Ficou conhecida após se tornar esposa do apresentador Roberto Justus. O casal se conheceu após a loira participar da sexta edição do programa O Aprendiz, em 2009. Entretanto, os dois só passaram a se relacionar anos depois, em 2013.