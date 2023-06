Esposa de Roberto Justus comenta estado de saúde do marido: “Perdeu quase todo o cabelo”

Ana Paula Siebert comentou estado de saúde de Roberto Justus, que foi diagnosticado com câncer em novembro do ano passado

Na noite da última terça-feira,13, Ana Paula Siebert usou suas redes sociais para atualizar os fãs sobre o quadro clínico de saúde do marido, Roberto Justus, que foi diagnosticado em novembro do ano passado com um câncer na bexiga, após realizar um check-up anual.

Enquanto interagia com os fãs na caixinha de perguntas, a modelo foi questionada com a seguinte pergunta: "Ana, o Roberto está 100% curado?". Para tranquilizar os seus seguidores, Siebert preferiu que Justus respondesse.

"Estou muito bem, fazendo imunoterapia. São doze sessões uma vez por mês, já fiz sete. Todos os exames que faço estão dando que não tenho nada. E é torcer porque esse tipo de doença tem que levar cinco anos para cura total. Passaram sete meses, por enquanto tá tudo indo muito bem", disse ele ao dar detalhes do tratamento.

Em seguida, Siebert foi questionada se o marido vai precisar usar peruca por conta da queda de cabelo, devido a forte reação da quimioterapia. "Me perguntaram se você está de peruca. Gente, Roberto perdeu quase todo cabelo com a quimio. Mas eu nunca vi genética boa de cabelo", disse Ana Paula. "Voltou tudo. E mais forte", falou o artista. "É surreal, eu também quero um pouco desse cabelo", brincou ela.

Há pouco tempo atrás, após Roberto Justus ser diagnosticado com câncer, Ana Paula Siebert compartilhou um momento em família! A influenciadora digital postou um clique em que aparece ao lado do marido, da filha do casal, Vicky, de 3 anos, além de outras duas filhas do empresário, Fabiana Justus e Rafa Justus.

VEJA O STORY DE ANA PAULA SIEBERT:

Foto: Reprodução/Instagram

Roberto Justus realiza a primeira sessão de quimioterapia após descobrir câncer na bexiga

Recentemente,Roberto Justus iniciou o tratamento de quimioterapia. Com câncer na bexiga, diagnosticado precocemente durante um exame de rotina, ele vai precisar passar por doze sessões de caráter preventivo, já que foi submetido à uma cirurgia para a retirada do tumor maligno.

A esposa de Justus, Ana Paula Siebert fez questão de estar presente neste momento importante. A influenciadora digital postou um stories em seu Instagram no qual aparecia ao lado do empresário, após a sessão do tratamento. "Te amo, meu amor. A primeira já foi hoje", ela escreveu.