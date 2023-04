Melody comprou mansão com piscina em condomínio de luxo em SP; veja

Aos 15 anos, a cantora Melody exibiu mansão em seu perfil do Instagram

A cantora Melody (16) sempre dá o que falar nas redes sociais, e isso não foi diferente em seu aniversário de 15 anos. Na época, a artista teen exibiu sua mansão em um condomínio de luxo em São Paulo, o carro que ganhou de presente dos pais e ainda se envolveu em uma polêmica com Anitta (30) nas redes sociais.

Melody surpreendeu os fãs ao compartilhar uma foto em frente a sua mansão após sua festa de aniversário. No registro, é possível ver que o imóvel é bastante espaçoso e conta com uma grande piscina com cascata, além de uma extensa área de lazer no ambiente externo da casa. A mansão fica em um condomínio de luxo em Arujá, na região metropolitana de São Paulo.

Na época, ela ainda revelou que receberia dois fãs para visitar sua mansão, para conhecerem a casa. "Vou convidar as duas pessoas que mais comentarem essa foto, pra vim conhecer minha nova Mansão, comente e compartilhe muito, você pode passar uma tarde comigo na minha casa", escreveu, na legenda da publicação.

A festa de 15 anos de Melody também deu o que falar. A comemoração aconteceu em maio do ano passado e contou com várias apresentações, além de um presente especial para a aniversariante. A cantora ganhou uma Lamborghini Gallardo rosa, avaliada em cerca de R$ 1,3 milhão, segundo a tabela fipe de carros.

Ao longo da noite, ela cantou sucessos de sua carreira como Fale de Mim, Assalto Perigoso, Amor sem Solução, versão da música Boys Don't Cry, de Anitta. Além disso, a festa contou com shows de Zaac, MC Branquinha e DJ Lucas Beat. Ela também exibiu os looks que usou durante a festa, dentre eles estavam dois vestidos rosas e um preto com correntes penduradas.

CONFIRA FOTOS DA MANSÃO DE MELODY:

ENTENDA A BRIGA ENTRE MELODY E ANITTA

As duas cantoras já haviam trocado farpas na internet algumas vezes em anos anteriores, mas a última aconteceu em 2022, próximo ao aniversário de 15 anos de Melody. Na ocasião, Anitta citou o nome da adolescente em resposta a uma seguidora que criticou seu posicionamento como "antipetista" ao pedir que o PT não utilizasse mais sua imagem na campanha eleitoral.

"Não não meu amor... isso se chama falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Não vê a Melody, vocês só falam mal dela, nada que ela faz é de fato sério e profissional... mas ela consegue um ótimo engajamento e se manter no mercado por criar tretas com meu namorado, brigando sozinha", escreveu Anitta.

"Gente, a Anitta ta falando aí que eu não paro de arrumar briga com ela, mas quem é que está falando meu nome? Ninguém está falando de Anitta. Quem é que está falando de Melody aqui é ela, entendeu? Quem está citando meu nome é ela, quem não tira o meu nome da boca é ela", disparou Melody como resposta à artista.