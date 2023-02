Pai de Melody manda recado para Anitta após ela perder Grammy

Pai da cantora Melody disse que a filha Melody ganharia o prêmio no lugar de Anitta

O pai da cantora Melody, Mc Belinho, alfinetou a cantora Anitta após ela não ganhar categoria no Grammy. O histórico do pai da cantora e da própria cantora cutucarem a artista internacional é longo.

A mensagem foi deixada em uma foto em que a artista está na festa da premiação internacional. "É uma pena, mas fica tranquila que a Melody vai ganhar em sua homenagem", disse o empresário da jovem conhecida por seus 'falsetes'.

O prêmio de 'Artista Revelação' foi para Samara Joy, artista do Jazz. Os fãs da brasileira não gostaram nada e chegaram a fazer ofensas contra ela, afirmando que o prêmio "havia sido roubado" e "injusto",

Para Anitta, no entanto, participar da premiação foi ótimo e ela falou sobre o assunto após a derrota: “Bom dia, Brasil! Passando aqui pra agradecer todas as mensagens de apoio e de carinho de familiares, amigos, fãs, de todo mundo. Foi muito lindo. Algumas pessoas me mandaram mensagens depois de consolo, achando que eu estava triste, mas eu estou muito feliz, resultado é algo que não conseguimos prever, e está tudo bem".

E é para ficar feliz mesmo. Havia quase 50 anos que um brasileiro não era indicado para uma das principais categorias da premiação.

