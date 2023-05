Defensora dos animais, Rita Lee criticou novela da Globo nos anos 2000; entenda

Eterna Rainha do Rock, Rita Lee morreu nesta terça-feira, 9, aos 75 anos

Rita Lee era uma grande defensora dos direitos dos animais. Morta aos 75 anos nesta terça-feira, 9, a cantora foi vegetariana por décadas e chegou a compor uma música chamada Odeio Rodeio ao lado do cantor Chico César. A eterna Rainha do Rock Brasileiro ainda chegou a criticar uma novela clássica da Globo por colocar a prática na trama.

O comentário aconteceu quando Rita Lee, que apresentada o programa Saia Justa, no canal de televisão GNT, e criticou a postura da autora de novelas Gloria Perez, que, na época, tinha incluído os rodeios na trama da novela América, da Globo. A canção contra os eventos, composta ao lado do músico, foi lançada durante a exibição da trama.

Além disso, a artista já contou que sonhava em ser veterinária, e que teve diversos animais de estimação, como gatos, cachorros, pássaros e peixes. O mais inusitado de todos foi uma jaguatirica, que Rita Lee afirmou ter roubado de uma loja, porque, segundo ela, o animal estava sofrendo maus-tratos no local.

Mais recentemente, em seu perfil oficial do Instagram, ela costumava compartilhar registros ao lado de seus animais, como o cãozinho Nino e o gato Saci. Além disso, ela também se despedia dos seus bichinhos, como sua gata Sophia e a cadela Lola, e também costumava publicar fotos de animais para adoção.

A artista, que vivia reclusa em seu sítio no interior de São Paulo, com o marido, Roberto de Oliveira, já contou que dedicava seu tempo à causa animal. "Eu quase nunca saio da minha toca. A causa animal é parte de mim desde sempre. E me envolvo como posso para dar voz aos bichos", explicou ela em uma entrevista.

Ícone da música brasileira, a cantora Rita Lee morreu nesta terça-feira, 9. A artista já havia sido diagnosticada com um tumor no pulmão esquerdo em 2021 e enfrentou um longa trajetória contra a doença publicamente.

Entre cura, remissão e internação, a cantora deixou os hospitais mais uma vez em fevereiro de 2023. Estável, Rita Lee anunciou até mesmo o lançamento de uma autobiografia. A notícia da morte da artista foi comunicada em seu perfil oficial do Instagram. Confira a nota abaixo.