Rita Lee: Relembre a trajetória da rainha do rock brasileiro na música

Rita Lee morreu após lutar contra um câncer; a cantora começou a compor suas primeiras músicas na adolescência e integrou a banda Os Mutantes

Rita Leemorreu nesta segunda-feira, 8, aos 75 anos. Ela foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021 e vinha realizando tratamentos contra a doença. Relembre a trajetória da rainha do rock brasileiro na música. A artista começou a compor suas primeiras músicas na adolescência e a participar de bandas com amigos.

A cantora cresceu no bairro Vila Mariana, em São Paulo, onde teve aulas de piano e foi influenciada pelo rock de Elvis Presley, Beatles e Rolling Stones, desde cedo, mas também com clássicos da MPB como Cauby Peixoto, Angela Maria, Maysa e João Gilberto, que seus pais escutavam em casa. Em 1963, formou as Teenage Singers com mais duas meninas, e o trio se apresentava em festas colegiais e faziam pequenos shows.

A cantora entrou em um grupo de rock chamado Six Sided Rockers em 1964, que depois de algumas mudanças de formações e de nomes, deu origem a banda Os Mutantes em 1966. O trio formado por Rita, Arnaldo Baptista (74) e Sérgio Dias (71) foi fundamental no tropicalismo, ao unir a psicodelia aos ritmos locais, e se tornaram o grupo brasileiro com maior reconhecimento entre músicos de rock do mundo, sendo adorados por Kurt Cobain, David Byrne, Jack White, Beck e outros artistas.

Ela fez parte do grupo entre 1966 e 1972, período em que gravaram apenas seis álbuns, que marcaram a história da música nacional. O disco homônimo de 1968 trouxe sucessos como A Minha Menina, Balada do Louco e Ando Meio Desligado. No mesmo ano, Os Mutantes participou da gravação do clássico Tropicália ou Panis et Circenses, marco do movimento tropicalista, ao lado de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Nara Leão e Tom Zé.

Leia também:Rita Lee foi expulsa de Os Mutantes pelo ex-marido; relembre

EXPULSÃO DOS MUTANTES

Em 1968, ela se casou com o colega de banda, Arnaldo Baptista. O relacionamento foi marcado por traições por parte dele e brigas. Em 1972, o casamento chegou ao fim, coincidindo com a expulsão de Rita do grupo pelo próprio ex-marido.

Com a saída de Rita Lee, a banda perdeu sua formação clássica e ficou sem rumo, enquanto ela iniciava uma nova fase em sua carreira musical, no ano seguinte com a formação da banda Tutti Frutti, com Lúcia Turnbull, o guitarrista Luis Sérgio Carlini e o baixista Lee Marcucci. Algumas das músicas mais lembradas de sua trajetória são desse período, como Agora Só Falta Você, Esse Tal de Roque Enrow e Ovelha Negra.

Foi então que Roberto de Carvalho (70) entrou na banda e Rita iniciou uma nova parceria musical e amorosa que durou até o fim de sua vida. Em 1976 eles estavam morando juntos e a rainha do rock estava grávida do primeiro filho, quando foi detida pela ditadura militar por porte e uso de maconha, num ato do regime para 'servir de exemplo à juventude' da época.

A cantora foi condenada a um ano de prisão domiciliar, e precisava de autorização de um juiz para sair e fazer shows. O fim de sua prisão domiciliar e da banda pouco depois, fizeram o casal dar início à parceria que consagrou a cantora como artista popular, emendando um sucesso após o outro, quebrando as fronteiras entre o rock e o pop.