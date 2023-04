Casa mais cara de Londres foi colocada à venda por príncipe saudita; conheça o mini palácio

Mansão fica em Londres e foi avaliada em valor bilionário; saiba mais sobre o imóvel

Uma propriedade localizada na Inglaterra deu o que falar após ter seu valor de venda divulgado. Colocada à venda pelo príncipe saudita Mohammad bin Salman Al Saud, a mansão apelidada como "mini-Palácio de Buckingham" foi avaliada em US$ 300 bilhões, cerca de R$ 1,5 bilhão, se tornando a casa mais cara de Londres.

Com uma propriedade de quase 9 mil metros quadrados de área útil, "The Holme", como foi chamada, pertence originalmente a Universidade de Londres. A mansão, que fica nos arredores do Regent's Park, tem quase o mesmo tamanho de área externa e conta com 40 quartos, oito garagens, um grande jardim, saunda e uma biblioteca.

Segundo o site Financial Times, a mansão foi comprada pelo príncipe saudita em 1991, por US$ 43 milhões (o equivalente à R$ 223 milhões na cotação atual). Desde o ano de 2017, quando a situação política do Reino Unido mudou, um seguro no valor de £160 milhões (cerca de R$ 984 milhões) foi feito, e o vencimento foi o que motivou a família a colocar a propriedade à venda.

Segundo a corretora Property Vision divulgou ao jornal Independent, alguns ultra-ricos e magnatas já demonstraram interesse na propriedade da família. É o caso de Nick Candy, magnata imobiliário e um dos maiores donos de imóveis de luxo no Reino Unido. Segundo a publicação, ele e sua esposa, a atriz Holly Valance, fizeram uma visita à mansão.

CONHEÇA A HISTÓRIA DA CASA MAIS CARA DE LONDRES

Projetada em 1818, pelo arquiteto Decimus Burton, a residência possui agora 205 anos. Caso a residência de dois andares for comprada, ela também atingirá o posto de negócio imobiliário mais lucrativo da história da capital da Inglaterra.

Segundo o veículo internacional Quartz, a mansão deve chamar a atenção de milionários de Londres e também de ultra-ricos estrangeiros. O estilo da casa apresenta uma arquitetura de regência, remontando o clássico estilo londrino.