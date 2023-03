Nova mansão de Leonardo integra empreendimento milionário do cantor; conheça o local

Mansão milionária de Leonardo e Poliana Rocha foi construída do zero em condomínio de Luxo, em Goiás

O cantor Leonardo(59) está de casa nova e não tem escondido a alegria de chegar em seu novo lar. Nesta terça-feira, 28, a esposa do artista, Poliana Rocha (46), compartilhou um vídeo com os detalhes da nova morada. O imóvel fica localizado em um empreendimento milionário encabeçado pelo sertanejo.

A mansão de Leonardo faz parte do luxuoso Condomínio de Sítios Talismã, na região Oeste de Goiânia, nas proximidades da BR-060, saída para Rio Verde. O imóvel possui cerca de 260 m², com sala de estar confortável, piscina, três quartos e uma espaçosa área gourmet para o cantor se divertir com seus churrasquinhos em família.

No vídeo publicado por Poliana, os internautas acompanharam os detalhes da casa e seus luxos, que foram idealizados pelo escritório Arquiteliê. "Peço a Deus que abençoe nossa casa e que nos traga felicidades, paz, harmonia e que mantenha nossa família sempre unida! Obrigada de coração", disse.

O Condomínio de Sítios Talismã é a nova aposta de Leonardo no mercado empresarial, o qual ele surge como investidor em uma parceria com a Max Urbanismo e Provenda.

O empreendimento foi construído em uma área remanescente de uma propriedade do artista, a qual todos conhecem como Fazenda Talisma. Nas redes sociais, o projeto vem sendo anunciado como o momento idela para realizar o sonho de ser vizinho de Leonardo: "Já imaginou você e sua família sendo vizinhos do cantor Leonardo?" .

"Quem quer um lugar cheio de aconchego, lazer e bem-estar faz igual ao cantor Leonardo: vem pro Condomínio de Sítios Talismã!", diz outro anúncio do condomínio na rede social.

Há 30 minutos de Goiânia, o Condomínio de Sítios Talismã foi lançado em 2012 e tem sido tratado como um negócio de sucesso na região. Em 2017, o cantor anunciou a abertura da segunda etapa do empreendimento, que já tem vários lotes à venda nas imobiliárias.

A nova casa do cantor foi projetada do zero e tem sido trabalhada com muito cuidado desde 2019. Em uma postagem antiga, o cantor revelou o sonho de realizar suas festinhas no local: "Serão muitos momentos de alegria aqui nessa casa, se Deus quiser".