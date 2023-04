Leonardo viveu drama traumático ao lado de Daniel nos anos 90; relembre

Cantores Leonardo e Daniel passaram situação dolorosa no passado que marcaram carreira e a indústria do sertanejo

O cantor Leonardo (59) perdeu sua mãe neste último sábado, 1º. Em comunicado, o artista lamentou a notícia, que aconteceu no mesmo dia do falecimento da mãe de Daniel (54). No entanto, essa não é a única coincidência na vida dos ícones do sertanejo.

No final dos anos 90, Leonardo e Daniel perderam suas respectivas duplas em situações diferentes. Com apenas nove meses de diferença, os fãs do sertanejo acabaram dividindo parte do luto com os cantores.

Em setembro de 1997, o cantor João Paulo, que fazia dupla com Daniel, morreu durante um acidente de carro. Ele voltava de um show, quando o pneu do veículo em que ele estava estourou, fazendo ele perder o controle e capotar diversas vezes na pista . Preso entre as ferragens, o artista acabou sendo carbonizado.

Já Leandro, dupla com Leonardo, faleceu em junho de 1998, vítima de uma parada cardíaca. Na época, ele havia acabado de descobrir um câncer na região do tórax. Com apenas dois meses de tratamento, ele não resistiu e foi a óbito ainda enquanto fazia quimioterapia.

Meses antes de morrer, Leandro emocionou Daniel ao dar um forte depoimento no programa Domingão do Faustão, da TV Globo. Ele encorajou Daniel a não desistir da carreira por conta da tragédia, recado que seu irmão também precisou internalizar meses depois.

"Você, Daniel, é o seguinte: agora é hora de levantar um pouco a cabeça e pensar que você ainda tem uma carreira longa pela frente, com certeza. Porque você não vai parar de cantar hoje, você é um cara que canta muito bem, que o Brasil admira, adora, ama você e ama seu trabalho. Acho que você tem que continuar. Você ainda tem muita estrada pra percorrer, é um cara jovem, bonito que o povo adora muito. Nós adoramos você e queremos ver você nos palcos do Brasil por muitos e muitos anos, até você ficar velhinho e cansar", disse Leandro.

O OUTRO LADO DO TRAUMA

A morte de João Paulo, inclusive, foi tão impactante no meio sertanejo que diversos artistas do passaram a tornar o gênero ainda mais unido. Nos meses seguinte, Leoandro e Leonardo encabeçaram o projeto Amigos, que é lembrado até os dias atuais.

Na época, eles se juntaram as duplas Chitãozinho e Xororó e Zezé Di Camargo e Luciano. O cantor Daniel foi chamado para integrar o time com exclusividade e João Paulo recebeu uma linda homenagem no show.

"O Leonardo foi lá na minha casa e a gente assistiu ao especial juntos quando foi ao ar. Meses depois, ele ficou sabendo da história do irmão, que ficou doente. Nem imaginava que estaria passando por algo [parecido]", relembrou Daniel, em entrevista ao jornalista André Piunti.