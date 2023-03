Esposa de Leonardo, Poliana Rocha exibe detalhes da nova casa deles

Leonardo e Poliana Rocha abrem as portas da nova mansão deles na região de Goiânia ao receberem as chaves da propriedade

A empresária Poliana Rocha e o marido, o cantor Leonardo, agitaram as redes sociais nesta terça-feira, 28, ao compartilharem um vídeo da entrega da nova casa deles em um condomínio de luxo. Eles adquiriram uma propriedade em um condomínio de luxo na região de Goiânia, Goiás, e foram visitar o local com o final das reformas.

Nas redes sociais, a esposa de Leonardo exibiu um vídeo com a chegada deles à propriedade e a decoração de alguns cômodos. O local tem uma sala de estar confortável, piscina, três quartos e área gourmet.

Poliana Rocha exibe corpão em passeio de barco

A influenciadora digital Poliana Rocha, que é a esposa do cantor Leonardo, mostrou que está com o corpaço sarado e sequinho ao ser fotografada só de biquíni. A estrela apareceu usando um modelito rosa durante um passeio de barco em Miami, nos Estados Unidos.

De férias com a família, a mulher de Leonardo deixou à mostra sua barriga reta, a cinturinha fina e as pernas torneadas ao ser fotografada de biquíni tomara que caia. “Nosso passeio hoje foi maravilhoso! Gratidão senhor por mais um momento vivido com muito amor”, disse ela.

Nos comentários, Poliana foi muito elogiada pelos fãs. “Linda e um doce de pessoa”, disse um seguidor. “Linda em todos os aspectos”, afirmou outro. “Sabe ser perfeita”, declarou mais um.