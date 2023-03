Esposa de Leonardo deixa a barriga reta de fora e Virginia Fonseca reage: 'Gata'

Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha deixa a barriga seca à mostra em passeio de barco e recebe elogio da nora, Virginia Fonseca

A empresária Poliana Rocha, que é a esposa do cantor Leonardo, agitou as redes sociais nesta segunda-feira, 13, ao compartilhar uma nova foto ao ar livre. Desta vez, a loira curtiu um passeio de barco no mar de Miami, nos Estados Unidos, e deixou à mostra sua barriga sarada.

Ela surgiu com um biquíni rosa e um conjunto de calça e camisa azul enquanto estava em um barco durante um lindo dia de sol. Na imagem, ela ainda exibiu sua barriguinha reta e trincada ao deixar a camisa aberta.

“Momento delicioso! Só gratidão”, disse ela na legenda. Nos comentários, a nora dela, Virginia Fonseca, fez questão de elogiar a sogra. “Gata”, disse ela.

Poliana Rocha responde pergunta de fã

Há pouco tempo, Poliana Rocha (46), esposa de Leonardo (59), resolveu abrir o coração com os seguidores e revelou uma decisão que tomou para poder seguir em frente com o casamento.

Em sua conta no Instagram, a loira abriu uma caixinha de perguntas para responder alguns questionamentos enviados por internautas, entre eles, a empresária revelou o motivo de ter perdoado as traições do sertanejo. Sincera, ela disse: "A vida é feita de escolhas! Eu escolhi lutar e manter a minha família". Vale lembrar que Poliana e Leonardo estão juntos desde 1995 e são pais de Zé Felipe (24).