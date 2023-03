Poliana Rocha exibe corpaço absurdo ao ser fotografada só de biquíni em Miami

Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha arranca suspiros dos fãs ao exibir suas curvas impecáveis em passeio de barco

A influenciadora digital Poliana Rocha, que é a esposa do cantor Leonardo, mostrou que está com o corpaço sarado e sequinho ao ser fotografada só de biquíni. A estrela apareceu usando um modelito rosa durante um passeio de barco em Miami, nos Estados Unidos.

De férias com a família, a mulher de Leonardo deixou à mostra sua barriga reta, a cinturinha fina e as pernas torneadas ao ser fotografada de biquíni tomara que caia. “Nosso passeio hoje foi maravilhoso! Gratidão senhor por mais um momento vivido com muito amor”, disse ela.

Nos comentários, Poliana foi muito elogiada pelos fãs. “Linda e um doce de pessoa”, disse um seguidor. “Linda em todos os aspectos”, afirmou outro. “Sabe ser perfeita”, declarou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Poliana Rocha responde pergunta de fã

Há pouco tempo, Poliana Rocha (46), esposa de Leonardo (59), resolveu abrir o coração com os seguidores e revelou uma decisão que tomou para poder seguir em frente com o casamento.

Em sua conta no Instagram, a loira abriu uma caixinha de perguntas para responder alguns questionamentos enviados por internautas, entre eles, a empresária revelou o motivo de ter perdoado as traições do sertanejo. Sincera, ela disse: "A vida é feita de escolhas! Eu escolhi lutar e manter a minha família". Vale lembrar que Poliana e Leonardo estão juntos desde 1995 e são pais de Zé Felipe (24).