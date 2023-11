Ana Hickmann mostra preparação de Natal com o filho: 'Companheiro'

Após desentendimento com o marido, Ana Hickmann mostra momento da intimidade com o filho e revela início da decoração de Natal de sua mansão em Itu

A apresentadora Ana Hickmann mostrou que já está preparando sua mansão em Itu para o Natal. Nesta quinta-feira, 23, a famosa postou um vídeo montando o início da decoração e encantou ao surgir na companhia do filho, Alexandre Correa, de 9 anos, e um de seu cachorrinhos.

Na sala principal da residência imensa, a modelo resolveu montar uma árvore e o herdeiro auxiliou no trabalho somente no início. Depois de abrir o objeto e colocar algumas luzes, o garoto resolveu fazer suas coisas e deixou a tarefa para mãe.

"Olha que companheiro mais especial eu arrumei pra terminar a decoração de Natal comigo! Estamos na reta final e dessa vez, o Alezinho ajudou a mamãe a enfeitar a nossa árvore pequena. Ficou tão linda! Minha casa tá uma bagunça, mas tô caprichando esse ano. Espero que vocês estejam gostando", contou a famosa sobre o momento especial da intimidade com o filho.

Ainda nos últimos dias, após o desentendimento com o marido, o empresário Alexandre Correa, Ana Hickmann relembrou fotos especiais com Alezinho. A famosa também contou o que o garoto disse para ela após os acontecimentos com seus pais: "Hoje na oração do meu filho, ele pediu pro papai do céu ajudar a mamãe a resolver todos os problemas. Tenho mais que um filho, tenho um anjo em minha vida e que me enche de energia para seguir."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Ana Hickmann se pronunciou

Na noite de quinta-feira, 16, a apresentadora Ana Hickmann divulgou uma nota oficial sobre o desentendimento que teve com seu marido, o empresário Alexandre Correa, no último sábado, 11. Em vídeo compartilhado no seu canal oficial do YouTube, a famosa contou o seu ponto de vista sobre o que aconteceu.

"Dessa vez eu não vou abrir meu vídeo falando: 'Oi pessoal, tudo bem?', porque não tá tudo bem. Está longe de estar tudo bem! Mas como eu disse na segunda-feira, quando voltei ao trabalho, ao final do programa 'Hoje em Dia', eu ainda não estou pronta pra falar sobre determinadas coisas. Porque aqui ainda está muito machucado. Mas eu prometo que vou fazer isso muito em breve. Eu sempre fui muito transparente com todo mundo, na minha vida eu sempre fui muito transparente e verdadeira com vocês", iniciou.