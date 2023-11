Ana Hickmann reage e relembra momentos com o filho: 'Dias de sol virão'

Com cliques de lembranças, Ana Hickmann reage e revela como ela e seu filho estão diante das circunstâncias

A apresentadora Ana Hickmann está se mostrando bastante presente em sua rede social após o desentendimento com o marido, Alexandre Correa. Nesta quarta-feira, 22, ela inclusive postou um álbum de fotos com o seu único filho do casamento com o empresário, o pequeno Alexandre, de 9 anos.

Após postar uma foto sorridente com o menino nos stories logo de manhã, a loira resgatou os registros de momentos especiais e de viagem com o herdeiro. Bem felizes, eles apareceram nas lembranças e a artista usou as memórias para mandar um recado.

"É esse sorriso que ilumina os meus dias e faz tudo valor a pena. Dias de sol virão para renovar as nossas energias. Tenham um ótimo dia", escreveu ela na legenda. Nos comentários, a modelo recebeu apoio. "Lindos", elogiaram vários.

Ainda nos últimos dias, a revelou uma conversa que teve com o herdeiro: "Hoje na oração do meu filho, ele pediu pro papai do céu ajudar a mamãe a resolver todos os problemas. Tenho mais que um filho, tenho um anjo em minha vida e que me enche de energia para seguir."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Ana Hickmann se pronunciou

Na noite de quinta-feira, 16, a apresentadora Ana Hickmann divulgou uma nota oficial sobre o desentendimento que teve com seu marido, o empresário Alexandre Correa, no último sábado, 11. Em vídeo compartilhado no seu canal oficial do YouTube, a famosa contou o seu ponto de vista sobre o que aconteceu.

"Dessa vez eu não vou abrir meu vídeo falando: 'Oi pessoal, tudo bem?', porque não tá tudo bem. Está longe de estar tudo bem! Mas como eu disse na segunda-feira, quando voltei ao trabalho, ao final do programa 'Hoje em Dia', eu ainda não estou pronta pra falar sobre determinadas coisas. Porque aqui ainda está muito machucado. Mas eu prometo que vou fazer isso muito em breve. Eu sempre fui muito transparente com todo mundo, na minha vida eu sempre fui muito transparente e verdadeira com vocês", iniciou.