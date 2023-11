Ana Hickmann posta foto sorrindo com o filho: 'Vai dar tudo certo'

Após episódio polêmico com o marido, Ana Hickmann posta foto com o herdeiro e manda recado

A apresentadora Ana Hickmann postou uma foto com o seu filho, Alexandre, de 9 anos, nesta quarta-feira, 22. Após os últimos acontecimentos polêmicos com o marido, Alexandre Correa, a famosa mandou um recado e mostrou como está com seu herdeiro.

Agarradinhos e sorridentes, o garoto e a empresária posaram para o registro simbólico. Depois de postar um vídeo contando como estão após alguns dias da polêmica na família, Ana Hickmann compartilhou o clique cheio de amor.

"Minha razão de viver! Filho, a mamãe te ama! Vai dar tudo certo", escreveu a modelo com um coração vermelho, prometendo que ficará tudo bem.

Ainda nos últimos dias, a modelo e empresária revelou uma conversa com o herdeiro. "Hoje na oração do meu filho, ele pediu pro papai do céu ajudar a mamãe a resolver todos os problemas. Tenho mais que um filho, tenho um anjo em minha vida e que me enche de energia para seguir."

O filho da apresentadora com o empresário Alexandre Correa, o pequeno Alexandre Jr. nasceu em 2014. Aos 9 anos, ele é muito próximo de Ana Hickmann, com quem sempre aparece nas redes sociais com ela cozinhando e fazendo outras tarefas.

Ana Hickmann escolhe momento para anunciar separação

A confirmação do fim do casamento entre a apresentadora Ana Hickmann e seu ainda marido, o empresário Alexandre Correa, parece iminente. Segundo novas informações que surgiram neste sábado, 18, ela já se refere ao companheiro como “ex” e busca o “momento certo” para se pronunciar.

Ontem, a apresentadora também se pronunciou sobre seu lado empresária. "Hoje é o dia do empreendedorismo feminino e eu tenho tanto orgulho de poder fazer parte disso. Nunca foi fácil e as coisas têm sido cada vez mais desafiadoras pra mim. Mas nada vai me parar!!!", afirmou ela, que tem vários negócios em seu nome, mas também uma dívida milionária.