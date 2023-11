Ana Hickmann escolhe momento para anunciar separação e critica ex: "Obcecado por dinheiro"

Ana Hickmann escolhe momento para anunciar o fim do casamento; ela fez confidências para amigos próximos

A confirmação do fim do casamento entre a apresentadora Ana Hickmann e seu ainda marido, o empresário Alexandre Correa, parece iminente. Segundo novas informações que surgiram neste sábado, 18, ela já se refere ao companheiro como “ex” e busca o “momento certo” para se pronunciar.

As revelações foram publicadas pelo ‘Notícias da TV’. Segundo o veículo, eles estão separados e ela quer se pronunciar em uma entrevista para a Record TV, emissora da qual é contratada. Ela ainda estuda qual é o melhor momento de falar e para qual programa pretende se pronunciar.

Segundo mensagens acessadas pelo site, Ana Hickmann confidenciou para pessoas próximas que o motivo da briga foram sim as questões financeiras. Ela teria afirmado que o empresário é “obcecado por dinheiro” e teria “destruído o patrimônio” que ela construiu. A apresentadora teme pelo futuro do filho.

Ontem, o empresário Alexandre Correa, que é marido de Ana Hickmann, decidiu apagar o único post que ainda tinha em seu perfil no Instagram. Depois da repercussão de sua briga com a esposa no último final de semana, ele fez uma mudança radical em seu perfil e arquivou todos os seus posts antigos. Agora, ele também deletou o seu pronunciamento.

Ana Hickmann fez desabafo na noite de quinta-feira, 16

Nas redes sociais, Ana Hickmann gravou um vídeo com um pronunciamento oficial sobre os últimos acontecimentos em sua vida pessoal. Ela reafirmou que não está pronta para dar detalhes sobre a briga com o marido, mas afirmou que vai se manter forte em seus próximos passos.

"Dessa vez eu não vou abrir meu vídeo falando: 'Oi pessoal, tudo bem?', porque não tá tudo bem. Está longe de estar tudo bem! Mas como eu disse na segunda-feira, quando voltei ao trabalho, ao final do programa 'Hoje em Dia', eu ainda não estou pronta pra falar sobre determinadas coisas. Porque aqui ainda está muito machucado. Mas eu prometo que vou fazer isso muito em breve. Eu sempre fui muito transparente com todo mundo, na minha vida eu sempre fui muito transparente e verdadeira com vocês", iniciou.