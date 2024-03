Ana Hickmann celebra início de novo ciclo ao lado da família: 'Mais forte e feliz'

Aniversariante do mês, Ana Hickmann abriu o álbum de fotos de sua festa e agradeceu por celebrar a data especial com familiares e amigos

A modelo e apresentadora Ana Hickmann usou as redes sociais para dividir com os fãs novos registros da festa de seu aniversário, realizada em sua mansão ao lado de familiares e amigos no último domingo, 03. Bastante alegre com o início do novo ciclo de vida, ela refletiu sobre celebrar a data especial com pessoas que a amam.

Ana completou 43 anos na última sexta-feira, 01, mas só comemorou oficialmente no fim de semana. Em seu Instagram oficial, a apresentadora do 'Hoje em Dia', da Record TV, publicou algumas fotos com o filho, Alezinho, de nove anos, com a mãe, Reni Saath, as irmãs Fernanda e Isabel Hickmann, e com os sobrinhos.

"Como é bom comemorar a vida ao lado de quem a gente ama! Os meus 43 anos marcam uma fase de renovação na minha vida, cheia de amor, fé, positividade e gratidão! E ter a minha família ao meu lado me deixa muito mais forte e mais feliz", declarou a loira na legenda da postagem.

Além da família de Ana Hickmann, o chefe de cozinha Edu Guedes, apontado como affair da famosa, também marcou presença na celebração. Discreto, ele não publicou nenhum registro junto com a aniversariante, mas chegou a compartilhar uma foto em um mesmo cenário mostrado pela apresentadora em seu perfil.

Vale lembrar que Ana está solteira desde o término de seu casamento de 25 anos com o empresário Alexandre Correa. Ela anunciou publicamente o fim da relação em setembro do ano passado, após denunciar o ex-companheiro por agressão física.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Ana Hickmann se emociona ao ganhar festa surpresa em camarim

A apresentadora Ana Hickmann ganhou uma festinha surpresa nesta quinta-feira, 29, em seu camarim na Record TV. Ela, que completa 43 anos de vida na sexta-feira, 01, contou aos seguidores que já deu início às comemorações.

Em seu Instagram oficial, Ana compartilhou registros do momento em que recebeu um bolinho especial dos colegas de emissora. No vídeo em questão, é possível percebê-la bastante emocionada com o presente.

"SURPRESA!!!! As comemorações de aniversário já começaram!!! Como eu sou grata por ter tanta gente incrível ao meu lado. Me emocionei com essa surpresa linda que deram o start para os meus 43 anos, que completarei amanhã", escreveu a apresentadora do programa 'Hoje em Dia' na legenda.

E completou: "Recebo com todo amor do mundo as bênçãos e glórias que vocês me desejaram!!! Obrigada pelo carinho e por estarem comigo todos os dias!!! Eu amei". Nos comentários, diversos amigos e fãs de Ana Hickmann também deixaram felicitações antecipadas por mais um ano de vida.