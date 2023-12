Adriana Esteves faz rara aparição com os dois filhos em foto especial

Eles cresceram! A atriz Adriana Esteves surge em foto inédita com seus dois filhos e com o marido em foto da noite de Natal

A atriz Adriana Esteves curtiu a noite de Natal ao lado de sua família e surgiu em uma foto inédita com seus filhos, Felipe Ricca e Vicente Brichta, na data especial. Ela posou para uma foto encantadora ao lado dos herdeiros e também do seu marido, o ator Vladimir Brichta.

Na imagem, eles apareceram juntinhos e abraçados antes da ceia de Natal no domingo, 24. Vale lembrar que Felipe é fruto do antigo relacionamento de Adriana com o ator Marco Ricca. Enquanto isso, Vicente é fruto do atual casamento dela com Vladimir.

Hoje em dia, Felipe Ricca segue os passos dos pais. Ele está iniciando a sua carreira artística com aulas de teatro e seus primeiros espetáculos no teatro.

Há pouco tempo, a atriz Adriana Esteves foi fotografada pelos paparazzi enquanto fazia compras em um mercado no Rio de Janeiro. Com look descontraído, ela foi vista empurrando seu carrinho com as compras. Veja as fotos aqui.

Adriana Esteves surge com Débora Falabella

A atriz Adriana Esteves completou 54 anos no dia 15 de dezembro de 2023. E em celebração dessa data especial, sua amiga e colega de elenco na novela Avenida Brasil, de 2012, Débora Falabella, decidiu relembrar os tempos em que elas trabalharam juntas.

Em seu perfil oficial do Instagram, Débora publicou um vídeo onde se divertiu muito com a aniversariante. As intérpretes de Nina e Carminha, que eram rivais na novela, lembraram algumas falas icônicas das personagens e caíram na risada.

"De que você me chamava? Você me chamava de 'peste' e eu te chamava de 'v*dia'", disse Débora, que fez a amiga rir ao lembrar o seu comportamento na produção da Globo. Logo em seguida, as duas apareceram comendo torresmos e se divertindo muito juntas.

Por fim, a morena se declarou para a loira, que por sua vez mandou beijinhos para a câmera. "Te amo", disse Débora. Na legenda, ela ainda fez questão de lembrar do aniversário de Adriana. "Dia dessa gata, inspiração! Te amo Adri!!!", escreveu.