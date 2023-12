Débora Falabella relembra 'Avenida Brasil' no aniversário de Adriana Esteves

Ao celebrar o aniversário de 54 anos de Adriana Esteves, a atriz Débora Falabella relembra sua colaboração na novela 'Avenida Brasil' em homenagem

A atriz Adriana Esteves completou 54 anos na última sexta-feira, 15. E em celebração dessa data especial, sua amiga e colega de elenco na novela Avenida Brasil, de 2012, Débora Falabella, decidiu relembrar os tempos em que elas trabalharam juntas.

Em seu perfil oficial do Instagram, Débora publicou um vídeo onde se divertiu muito com a aniversariante. As intérpretes de Nina e Carminha, que eram rivais na novela, lembraram algumas falas icônicas das personagens e caíram na risada.

"De que você me chamava? Você me chamava de 'peste' e eu te chamava de 'v*dia'", disse Débora, que fez a amiga rir ao lembrar o seu comportamento na produção da Globo. Logo em seguida, as duas apareceram comendo torresmos e se divertindo muito juntas.

Por fim, a morena se declarou para a loira, que por sua vez mandou beijinhos para a câmera. "Te amo", disse Débora. Na legenda, ela ainda fez questão de lembrar do aniversário de Adriana. "Dia dessa gata, inspiração! Te amo Adri!!!", escreveu.

Seus seguidores adoraram vê-las juntas novamente e se animaram nos comentários. "Gente a Rita e Carminha juntas", disse um. "Eu quero uma novela com as duas juntas novamente, por favor", pediu outro. "Maior dupla na teledramaturgia brasileira", declarou mais um.

Confira o vídeo:

