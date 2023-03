Com look despojado, Adriana Esteves é flagrada em dia de compras

Adriana Esteves surge sem maquiagem e com look confortável ao ser fotografada na saída de um supermercado no Rio de Janeiro

A atriz Adriana Esteves (53) é discreta com a sua vida pessoal e quase não faz aparições em público quando não está no ar em algum projeto. Nesta terça-feira, 28, ela foi flagrada ao sair de um supermercado no Rio de Janeiro.

Os paparazzi de plantão fotografaram a estrela empurrando o carrinho com suas compras no estacionamento. A estrela mostrou que é 'gente como a gente' e surgiu com um look confortável, óculos escuros e sem maquiagem enquanto fazia a tarefa do dia a dia.

A atriz está longe das novelas desde que atuou em Amor de Mãe, de 2019, na Globo.

Fotos: Fabricio Pioyani / AgNews

Adriana Esteves surge em foto rara com os filhos

A atriz Adriana Estevessurgiu em uma foto inédita ao lado dos dois filhos, Felipe Ricca e Vicente Brichta. Ela apareceu de biquíni ao curtir um momento em família e encantou seus fãs. A foto foi compartilhada por Felipe, que é fruto do relacionamento dela com o ator Marco Ricca. Enquanto isso, Vicente é fruto do atual casamento dela com o atorVladimir Brichta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RICCA (@felipericca)

Momento descontraído de Adriana Esteves

Há pouco tempo, Regina Casé presenteou os seus seguidores com um lindo registro do seu encontro com Adriana Esteves. No feed do seu Instagram, a atriz e apresentadora surgiu abraçada e sorridente ao lado da amiga e relembrou as personagens que elas interpretaram na novela 'Amor de Mãe', que começou a ser exibida em 2019 e terminou apenas em 2021, devido à pandemia da Covid-19.

"Incrível como a Dona Lurdes não ficou com raiva da Thelma! Te amo cada dia mais, Adriana!!", escreveu ela, que em seguida revelou que ambas foram testadas antes do encontro: "Importante: nós duas seguimos isoladas e fomos testadas antes desse encontro e registro cheio de amor. Se cuidem e cuidem de quem vocês amam", encerrou.