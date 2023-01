Adriana Esteves surge em foto inédita com os dois filhos

Filho de Adriana Esteves e Marco Ricca, Felipe Ricca abre álbum de fotos com a família e mostra foto com a mãe e o irmão caçula, Vicente

A atriz Adriana Esteves surgiu em uma foto inédita ao lado dos dois filhos, Felipe Ricca e Vicente Brichta. Ela apareceu de biquíni ao curtir um momento em família e encantou seus fãs. A foto foi compartilhada por Felipe, que é fruto do relacionamento dela com o ator Marco Ricca. Enquanto isso, Vicente é fruto do atual casamento dela com o atorVladimir Brichta.

O rapaz completou 23 anos de vida neste domingo, 22, e decidiu abrir um álbum de fotos com momentos em família para celebrar a sua vida. Ele mostrou retratos com os irmãos, os pais e o padrasto. Inclusive, ele mostrou uma foto de Marco Ricca com Vladimir Brichta, seu pai e seu padrasto, em total sintonia durante o momento em familiar.

Vale lembrar que Felipe Ricca está seguindo os passos dos pais na carreira artística. Ele estuda teatro no Rio de Janeiro e fez a sua estreia nos palcos com a peça O Jantar em 2022.

Adriana Esteves ganha homenagem de Regina Casé

Ao completar 53 anos de vida em dezembro de 2022, a atriz Adriana Esteves ganhou uma homenagem especial da amiga Regina Casé. Ela compartilhou uma declaração carinhosa nas redes sociais para não deixar a data especial passar em branco.

"Viva Adriana Esteves sem Instagram! (ser superior!)!!!! Muitos anos de vida, de vinho, de gargalhadas, de trabalhos lindos se jogando… Adoro ser sua parceira, colega, vizinha, amiga, confidente… Feliz aniversário, meu amor!", disse Regina ao legendar a postagem.

Vale lembrar que as duas trabalharam juntas na novela Amor de Mãe (2019), em que Regina viveu Dona Lurdes, e Adriana, Thelma.