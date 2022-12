Adriana Esteves completa 53 anos e ganha homenagem de Regina Casé: ''Vizinha, amiga, confidente''

Atriz Adriana Esteves recebe homenagem especial da amiga de longa data Regina Casé em seu aniversário

Dia de festa para Adriana Esteves! Nesta quinta-feira, 15, a atriz está completando o início de mais um ciclo!

A artista, intérprete da eterna Carminha da novela da GloboAvenida Brasil (2012), está completando 53 anos e recebeu uma homenagem especial da amiga de longa data Regina Casé (68).

Mesmo sabendo que Adriana não tem uma conta no Instagram, a famosa, que dá vida a vilã Zoé da novela original do GloboplayTodas As Flores, fez um post em sua rede social para celebrar o aniversário da mulher de Vladimir Brichta (46).

"Viva Adriana Esteves sem Instagram! (ser superior!)!!!! Muitos anos de vida, de vinho, de gargalhadas, de trabalhos lindos se jogando… Adoro ser sua parceira, colega, vizinha, amiga, confidente… Feliz aniversário, meu amor!", disse Regina ao legendar a postagem.

Vale lembrar que as duas trabalharam juntas na novela Amor de Mãe (2019), em que Regina viveu Dona Lurdes, e Adriana, Thelma.

Regina Casé leva o filho para as gravações de "Todas as Flores'

A atriz e apresentadora Regina Casé usou as redes sociais recentemente para compartilhar com os seguidores o dia em que levou o filho para seu trabalho!

Intérprete de Zoé em Todas As Flores, a artista mostrou que o filho Roque, de 9 anos, de seu casamento com Estevão Ciavatta (54), a acompanhou durante as gravações da trama escrita por João Emanuel Carneiro. Ela publicou uma sequência de fotos do herdeiro no espaço cenográfico da casa da personagem. Em alguns cliques, Regina surgiu sorridente e coladinha com o filho. "O dia que o Roque foi ver onde a Zoé mora, ou melhor, onde a mamãe trabalha", escreveu Regina.

