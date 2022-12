Regina Casé leva o filho para as gravações de 'Todas As Flores': ''Onde a mamãe trabalha''

Atriz Regina Casé posa com o filho, Roque, nos bastidores dos Estúdios Globo durante gravações da novela 'Todas As Flores'

A atriz e apresentadora Regina Casé (68) usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores o dia em que levou o filho para seu trabalho!

Intérprete da vilã Zoé da primeira novela original do Globoplay, Todas As Flores, a artista mostrou que o filho Roque, de 9 anos, de seu casamento com Estevão Ciavatta (54), a acompanhou durante as gravações da trama escrita por João Emanuel Carneiro.

Em seu feed no Instagram, ela publicou uma sequência de fotos do herdeiro no espaço cenográfico da casa da personagem. Em alguns cliques, Regina surgiu sorridente e coladinha com o filho.

"O dia que o Roque foi ver onde a Zoé mora, ou melhor, onde a mamãe trabalha", escreveu Regina Casé ao legendar a publicação.

"Cada dia mais lindo", elogiou Nanda Costa. "Tão lindo!", disse Fátima Bernardes. "Meu amor. Aí como ele é lindooooo", se derreteu Ivete Sangalo. "Delícia levar os filhos no trabalho! Roque!", comentou Fábio Assunção.

Confira as fotos de Regina Casé com o filho em dia de gravação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regina Casé (@reginacase)

Regina Casé mostra encontro com elenco de 'Toas As Flores'

A apresentadora Regina Casé usou as redes sociais recentemente para compartilhar o encontro especial com parte do elenco de Todas As Flores!

Comemorando o sucesso da trama, a artista surgiu ao lado de Fabio Assunção (51), Humberto Carrão (31), Sophie Charlotte (33), Letícia Colin (32) em fotos cheias de amor publicadas em seu feed no Instagram e aproveitaram para trocar declarações ressaltando o talento e amizade que construíram.

“A gente vive JUNTO, a gente se dá BEM, não desejamos MAL a QUASE ninguém…” Que elenco maravilhoso! Unido, cúmplice, generoso, dedicado, aplicado, estudioso, que pensa o tempo todo no TODO!!! Sempre um cuidando do outro, apaixonados querendo fazer bonito mesmo nos dias mais duros de muito trabalho! O gnocchi desse mês lá em casa virou agradecimento e celebração desse sucesso incrível na nossa novela #todasasflores", iniciou ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!