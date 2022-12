Regina Casé mostra encontro com atores de 'Todas As Flores' e se declara: ''Presente na minha vida''

Atores Regina Casé, Fabio Assunção, Humberto Carrão, Sophie Charlotte e Letícia Colin se encontram e trocam declarações na web

A apresentadora Regina Casé (68) usou as redes sociais na noite de quinta-feira, 01, para compartilhar o encontro especial com parte do elenco de Todas As Flores!

Comemorando o sucesso da primeira novela original Globoplay, escrita por João Emanuel Carneiro, a artista surgiu ao lado de Fabio Assunção (51), Humberto Carrão (31), Sophie Charlotte (33), Letícia Colin (32) em fotos cheias de amor publicadas em seu feed no Instagram e aproveitaram para trocar declarações ressaltando o talento e amizade que construíram.

“A gente vive JUNTO, a gente se dá BEM, não desejamos MAL a QUASE ninguém…” Que elenco maravilhoso! Unido, cúmplice, generoso, dedicado, aplicado, estudioso, que pensa o tempo todo no TODO!!! Sempre um cuidando do outro, apaixonados querendo fazer bonito mesmo nos dias mais duros de muito trabalho! O gnocchi desse mês lá em casa virou agradecimento e celebração desse sucesso incrível na nossa novela #todasasflores", iniciou ela.

"Faltam muitos na foto, todos amados e de parabéns!!! Mas esse miolinho de amor aí tem sido um presente na minha vida! Que encontro!!! Quem mais tá amando essa novela?", disse ainda Regina.

Fabio Assunção também fez questão de exaltar a parceria com Regina e os atores. "Estou simplesmente apaixonado por trabalhar e conviver com a Regina!!! Estamos a três semanas de terminar as gravações, mas vamos nos levar pela vida!!! Aqui reposto minha vilã afetiva top 1 contagiante, dona daquele abraço que abraça!! Nas fotos apenas um pedaço desse elenco de gente talentosa de vibe boa!!! Amores que tenho: @leticiacolin @sophiecharlotte1 @humbertocarrao @eciavatta Delícia de encontro!! Estevão estava ali, maravilhoso, fazendo as fotos", escreveu o ator. Carrão também se derreteu na web: "Doido pelos meus amigos."

Confira o encontro de parte do elenco de 'Todas As Flores':

