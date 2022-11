Regina Casé mostra ensaio e exalta parceria com Fabio Assunção: ''Virou um amigo''

Atriz Regina Casé posta vídeo ensaiando cena de 'Todas As Flores' ao lado de Fabio Assunção e rasga elogios ao colega de trabalho

A atriz Regina Casé (68) usou as redes sociais na noite de segunda-feira, 28, para falar da parceria com Fabio Assunção (51)!

A artista, que contracena com o ator na primeira novela original do Globoplay, Todas As Flores, em que interpretam Zoé e Humberto, compartilhou um registro em seu feed no Instagram em que os dois aparecem ensaiando uma cena para as gravações. A famosa fez questão de destacar o talento e generosidade do colega de trabalho, que acabou se tornando um amigo.

"Fabio. Que parceiro é esse?!?! Fabio virou um amigo, muito mais que um colega de trabalho, alguém que quero levar para a vida todinha! Acredita que o nosso sábado foi esse? Acordar às 8h da manhã e ir para o Projac [Estúdios Globo, na zona oeste do Rio], muito antes de começarem as gravações, para ficar passando texto, ensaiando a montanha de cenas que a gente tinha, porque algumas eram difíceis", contou ela.

"Agradeço ao nosso doce e dedicado preparador @antoniokarnewale que entrou nessa com a gente e também ao querido @joao.assuncao_, que veio passar o dia com o pai, e acabou virando nosso crítico, câmera e coach também. Fabio, como é bom trabalhar com você… Que ator! Inteligência, generosidade, humor… Que cara genuíno… Como eu agradeço esse nosso encontro! Tomara que venham muitos outros!", disse ainda Regina Casé na legenda, citando o filho de Fabio, João Assunção, que presenciou o momento.

"Foi lindo ver vocês trabalhando! Queria maisss", elogiou João Assunção. "Que dupla maravilhosa", destacou Nicolas Prattes. "Ele é diferenciado! Generoso, amigo, sem vaidade! Gente pra levar pra vida…", disse Mumuzinho.

Confira o vídeo de Regina Casé com Fabio Assunção:

Regina Casé se despede da amiga Isabel Salgado

A morte da ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado comoveu fãs e famosos. A atriz Regina Casé foi uma das artistas que fez questão de deixar uma mensagem carinhosa de despedida para a amiga nas redes sociais.

A famosa usou seu Instagram para compartilhar uma foto antiga ao lado da ex-atleta e emocionou os seguidores com uma bela homenagem após a morte de Isabel aos 62 anos de idade, que estava internada em hospital em São Paulo. Regina confessou que está muito triste com a partida da amiga de longa data e se declarou ao definir Isabel como a própria praia. "Tô triste demais…. Eu tô chorando pra caramba… o Rio tá chorando, o tempo fechou. Ipanema tá nublada, cinza, chovendo, chorando… Hoje não vai dar praia. Parece que nunca mais vai dar praia… Isabel era a praia. Totalmente a minha praia", começou escrevendo.

