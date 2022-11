Regina Casé se despede da amiga Isabel Salgado: ''A gente se encontrava todo dia''

Atriz Regina Casé lamenta morte da jogadora de vôlei Isabel Salgado e emociona com linda homenagem para a amiga de longa data

CARAS Digital Publicado em 16/11/2022, às 12h14

A morte da ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado comoveu fãs e famosos nesta quarta-feira, 16. A atriz Regina Casé (68) foi uma das artistas que fez questão de deixar uma mensagem carinhosa de despedida para a amiga nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, a famosa, que vive a vilã Zoé na primeira novela original do Globoplay, Todas As Flores, usou seu Instagram para compartilhar uma foto antiga ao lado da ex-atleta e emocionou os seguidores com uma bela homenagem após a morte de Isabel aos 62 anos de idade, que estava internada em hospital em São Paulo.

Regina confessou que está muito triste com a partida da amiga de longa data e se declarou ao definir Isabel como a própria praia.

"Tô triste demais…. Eu tô chorando pra caramba… o Rio tá chorando, o tempo fechou. Ipanema tá nublada, cinza, chovendo, chorando… Hoje não vai dar praia. Parece que nunca mais vai dar praia… Isabel era a praia. Totalmente a minha praia", começou escrevendo.

"Podia chover, podia não ter sol, mas todo dia tinha Isabel na praia! Isabel era a única certeza na praia.

A gente se encontrava todo dia desde muito novinhas, risadas, barrigas, perrengues, filhos, alegrias... Viramos gente ali na areia. Mesmo já avós, eu caminhando, ela treinando suas crias lindas! Beijos, abraços, conversas aos gritos… eu no calçadão, ela na rede…", continuou.

"A coisa mais certa sempre foi pra mim Isabel na praia. Mesmo quando eu não ia, tinha na cabeça e no coração que ela já estava lá desde cedinho cuidando do mar pra mim. E assim vai ser pra sempre, quando caminhar por Ipanema vou sentir sua presença ali e quando eu não for, vou fechar os olhos e ver aquela gata gigante e absoluta cuidando pra que não desapareça de vez esse Rio de Janeiro que a gente sempre amou tanto… Todo meu carinho pras filhas e filhos e netos tão queridos", finalizou Regina Casé na legenda.

Confira a declaração de Regina Casé para a amiga Isabel Salgado:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regina Casé (@reginacase)

Famosos lamentam a morte de Isabel Salgado

Isabel Salgado recebeu homenagens nesta quarta-feira, 16, após sua morte. A morte da ex-ponteira do vôlei foi lamentada por vários famosos nas redes sociais, como Astrid Fontenelle, Glenda Kozlowski, Eri Johnson e mais famosos deixaram recados carinhosos na despedida.

"O universo nos tirando mais uma mulher incrível, poderosa, gata, politizada. Isabel , do volei, do brasil, faleceu hoje. Tava na equipe de transição, tava bem. Uma forte gripe a derrubou. NÃO era Covid, mas sim uma dessas bactérias loucas, assassinas. Não tem como não ficar abalada. Mais uma das minhas musas. Queria ter a força dela, a garra dela. Aos familiares, aqueles filhos lindos, meu abraço de mãe", escreveu Astrid Fontenelle.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!