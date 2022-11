Famosos lamentam a morte da ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado

Morte de Isabel Salgado comove os famosos, que fazem homenagens nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 16/11/2022, às 10h20

A morte da ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado nesta quarta-feira, 16, comoveu uma geração de fãs e admiradores. Ela faleceu aos 62 anos de idade durante o período internada em um hospital de São Paulo.

A morte da ex-ponteira do vôlei foi lamentada por vários famosos nas redes sociais. Astrid Fontenelle, Glenda Kozlowski, Eri Johnson e mais famosos deixaram recados carinhosos na despedida.

Confira os recados dos famosos:

Eri Johnson: "Que notícia triste, meu Deus do céu… A Isabel foi uma mulher admirável, uma atleta maravilhosa que nos deu muito orgulho, quê Deus a receba com muito amor".

Luigi Baricelli: "Isabel do Vôlei foi para o Monte Olímpico, com os gigantes pela própria natureza, és bela, anjo que representou como uma mulher de garra os brasileiros por toda sua vida. Paz Profunda irmã querida."

Luciana Braga: "Atleta, mãe, mulher incrível! Musa absoluta. Viva Isabel Salgado! Meus sinceros sentimentos à família e amigos."

Glenda Kozlowski: "Se eu um dia eu quis jogar vôlei foi por causa dela e da Jacky! O esporte perde uma voz importante. Muito mais do que talento… que era excepcional… Isabel tinha postura. Tinha coerência. Tinha ideal. Tinha personalidade. Inteligente. Divertidíssima. Lutou pelos direitos do esporte. Lutou pela imagem e valorização da mulher atleta. Da mulher e os seus direitos e liberdade. Isabel sempre foi uma mulher a frente do nosso tempo. Nossos encontros eram sempre com conversas profundas sobre a vida, educação, filhos, netos e o futuro do esporte. Aprendi tanto com ela… Hoje é um dia muito triste".

Astrid Fontenelle: "O universo nos tirando mais uma mulher incrível, poderosa, gata, politizada. Isabel , do volei, do brasil, faleceu hoje. Tava na equipe de transição, tava bem. Uma forte gripe a derrubou. NÃO era Covid, mas sim uma dessas bactérias loucas, assassinas. Não tem como não ficar abalada. Mais uma das minhas musas. Queria ter a força dela, a garra dela. Aos familiares, aqueles filhos lindos , meus abraço de mãe."