Joelma dá detalhes sobre sequelas da covid-19: "Já estava muito mal"

Após surgir inchada em um show, a cantora Joelma falou abertamente sobre como está lidando com as sequelas da doença

CARAS Digital Publicado em 23/08/2022, às 18h45

Joelma (48) falou abertamente sobre as sequelas da covid-19 que está enfrentando. A cantora já foi diagnosticada três vezes com a doença, e chegou a deixar os fãs assustados ao surgir com o rosto inchado em um show.

Em entrevista ao programa The Noite, apresentado por Danilo Gentili (42), no SBT, e que vai ao ar na noite desta terça-feira, 23, a artista deu detalhes sobre as consequências das infecções e revelou que está sofrendo com o "efeito sanfona", que faz com que ela fique inchada eventualmente.

"Aí dá para perceber que eu estou bem inchada. Foi onde começaram as sequelas da Covid, justamente quando cheguei em Manaus. Depois que gravei o DVD, fui internada. Na verdade, eu já estava muito mal lá no DVD. Quarto Covid", lamentou.

Joelma explicou que seu corpo todo incha devido às sequelas da doença. "Não é só o rosto, o corpo todo que incha. Essa sequela é quando eu ando de avião, acho que pela pressão, e quando eu começo a dançar e o sangue começa a esquentar. Descobri que era meu sangue que estava coagulando", explicou.

Por fim, a cantora também deu detalhes sobre sua rotina para se recuperar o mais rápido possível. "Minha alimentação é muito regrada, sei o que posso comer. Levo uma pessoa para cozinhar para mim. É muito legumes, verduras, peixe", completou.

Polêmica em show

Joelma decidiu se manifestar após repercussão de vídeo em que aparece sendo grossa com um fã durante um show na Arena Castelo Show, em Osasco, região Metropolitana de São Paulo. Um um admirador da artista havia viajado 14 horas para encontrar a ídola em seu camarim, no entanto, ele gravou um vídeo chorando e disse que foi destratado. Após a repercussão, a famosa afirmou em nota que ainda se recupera da doença, que foi contaminada por três vezes, por isso não atendeu o fã.