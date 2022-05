Joelma surge com o rosto inchado e a equipe explica o motivo

Joelma chama a atenção ao aparecer com o rosto inchado em show e preocupa os fãs

CARAS Digital Publicado em 31/05/2022, às 14h35

A cantora Joelma impressionou os fãs ao aparecer com o rosto inchado em um show na cidade de Parauapebas, no Pará, no último final de semana. Os fãs perceberam a mudança no formato do rosto dela e ficaram preocupados. Assim, a equipe da cantora se pronunciou sobre o assunto.

Em contado com o site Splash, do UOL, a equipe da artista explicou o inchaço. “São sequelas da Covid-19. E ela está se cuidando constantemente”, informaram.

Joelma já falou sobre as sequelas da Covid-19

Vale lembrar que Joelma já foi diagnosticada com Covid-19 em três ocasiões, sendo que a última delas foi em janeiro deste ano.

Em 2020, Joelma contou no Fantástico que estava sofrendo com as sequelas da Covid-19. Na época, ela disse que teve muito inchaço e ficou 60 dias de cama.

"Estou cuidando até agora. Depois de cinco meses, estou tratando das sequelas. Fico naquele efeito incha, desincha. Tem hora que estou inchada, tem hora que estou desinchada. Você vai perceber no vídeo que eu fiz, no musical, que estou inchada. Hoje estou bem menos", disse ela, na época.