Equipe de Joelma se pronuncia após polêmica com fã em show

Cantora Joelma se menifesta por meio de comunicado após repercussão de vídeo em que a artista aparece destratando fã no camarim

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 09h25

A cantora Joelma (48) usou suas redes sociais para se manifestar após repercussão de vídeo em que aparece sendo grossa com um fã.

Durante show no último sábado, 09, na Arena Castelo Show, em Osasco, região Metropolitana de São Paulo, um admirador da artista havia viajado 14 horas para encontrar a ídola em seu camarim. O rapaz chegou a fazer teste para covid-19 antes de encontrar a famosa.

Em um vídeo publicado pela jornalista Fábia Oliveira, é possível ver que ele chega a chorar após ser destratado. “Joelma, eu viajei 14 horas, tira uma foto comigo”, pediu ele. “Ou eu atendo você ou faço show, e aí?”, rebateu a cantora.

Joelma, que no início de junho deixou os fãs preocupados ao surgir com o rosto inchado, uma das sequelas da covid-19, afirmou em nota que ainda se recupera da doença, que foi contaminada por três vezes.

“A Cantora Joelma está se recuperando das sequelas da Covid-19 como já é de conhecimento de todos, portanto antes do show realizado na noite deste sábado (9) em Osasco/SP ela não teve autorização médica para atendimento no camarim”, informou em comunicado publicado nos Stories de seu Instagram.

“A casa de shows foi anteriormente sinalizada e comunicada que não haveria atendimento. Reforçamos ainda que os atendimentos estão momentaneamente suspensos até que a artista esteja totalmente recuperada. Afinal, esse momento com os fãs sempre foi uma grande prioridade durante os seus 28 anos de carreira. Contamos com a compreensão", disse ainda.

Joelma lança clique gravado na Amazônia

No último dia 22, Joelma lançou seu novo projeto audiovisual, o clipe da música Amor no Silêncio, que foi gravado em Novo Airão, em Manaus, e traz lindas imagens da Amazônia. A produção foi lançada no mesmo dia do aniversário de 48 anos da artista, que é natural da região Norte do Brasil. “O que me move é a minha cultura, o Norte do Brasil e cantar sobre o amor. Então esse clipe gravado na Amazônia é muito especial para mim. Gravamos na cidade de Novo Airão, em Manaus, e foi muito especial estar em meio à natureza, ao rio. Eu me diverti, estava literalmente em casa”, disse ela.

Confira o pronunciamento de Joelma e o momento com o fã: