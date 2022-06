Joelma lança clipe gravado na Amazônia para a música 'Amor no Silêncio'

No dia do seu aniversário de 48 anos, Joelma lança seu novo clipe: 'Eu me diverti, estava literalmente em casa'

CARAS Digital Publicado em 22/06/2022, às 14h44

A cantora Joelma (48) está radiante com o lançamento do seu novo projeto audiovisual. Nesta quarta-feira, 22, ela lançou o clipe da música Amor no Silêncio, que foi gravado em Novo Airão, em Manaus, e traz lindas imagens da Amazônia.

Inclusive, o clipe foi lançado no mesmo dia do aniversário de 48 anos da artista, que é natural da região Norte do Brasil.

“O que me move é a minha cultura, o Norte do Brasil e cantar sobre o amor. Então esse clipe gravado na Amazônia é muito especial para mim. Gravamos na cidade de Novo Airão, em Manaus, e foi muito especial estar em meio à natureza, ao rio. Eu me diverti, estava literalmente em casa”, disse ela.

A canção faz parte do novo DVD de Joelma, chamado Isso É Calypso na Amazônia.

Novo clipe da cantora Joelma: