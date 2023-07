Margot Robbie diz estar 'chocada' com entusiasmo dos fãs sobre filme ‘Barbie’

Barbie estreia nos cinemas de todo Brasil no dia 20 de julho

A atriz de "Barbie", Margot Robbie disse que estava perplexa com o amor que os fãs estão demonstrando pelo filme antes de seu lançamento mundial nos cinemas na próxima semana.

A protagonista e produtora do aguardado filme sobre a boneca mais amada do mundo, vem promovendo o longa em todo o mundo vestida com roupas que homenageiam o guarda-roupa da Barbie.

"Eu sabia o quanto nos sentíamos empolgados em compartilhar este filme e esperava que outras pessoas também sentissem essa empolgação, mas veio para nós com tanto entusiasmo e empolgação que estou até chocada, muito chocada", disse Robbie à Reuters na estreia mundial do filme em Los Angeles no domingo, 09.

O filme mostra Barbie vivendo sua vida idílica no Mundo Barbie ao lado de seu namorado Ken, interpretado por Ryan Gosling, até que um dia ela começa a ter pensamentos sombrios e pés chatos.

Ela descobre que quem estava brincando com a boneca no mundo real estava causando as mudanças, então Barbie e Ken decidem entrar na realidade para consertar a situação - apenas para aprender mais sobre si mesmos.

Em outra entrevista, a atriz revelou que fez um pedido diferentão para a diretora do longa, Greta Gerwig: "O que você quiser que aconteça nesse filme da Barbie, vamos fazer isso. [...] Eu só tenho um favor a pedir: por favor, por favor, por favor, podemos ter uma Casa dos Sonhos onde ela tem um escorregador que vai do quarto até a piscina? Porque essa é a minha meta de vida", disse.

Margot Robbie revela ser confundida com atriz de Sex Education

Margot Robbie, estrela de Barbie, é constantemente confundida com a atriz Emma Mackey, protagonista da série Sex Education, da Netflix. Então, a intérprete da boneca mais famosa do mundo desistiu de contrariar seus fãs que ainda não perceberam que não são a mesma pessoa, tomando uma decisão simples para quando a confusão acontece.

Durante uma entrevista para o Buzzfeed, Margot explicou que as pessoas costumam confundir ela com Mackey. “Quando as pessoas vêm e dizem: 'Eu te amei em Sex Education', eu apenas digo: 'Muito obrigada'”, brincou a atriz.