Margot Robbie conta que fez pedido diferentão antes de interpretar Barbie

Margot ainda revelou que deu ideia para cenário principal do longa que estreia em julho

Na última segunda, 12, Margot Robbie, a protagonista do filme mais aguardado do ano: O live-action da Barbie, esteve em um papo com Kelly Clarkson, em seu talk show. O filme estreia no dia 21 de julho e conta com um elenco recheado de estrelas, a atriz deu alguns detalhes sobre a produção.

Na conversa, a australiana contou que se apaixonou pelo universo rosa de Barbie quando ganhou uma Casa dos Sonhos ainda na infância, de Natal. Recebendo o convite para estrelar o roteiro, ela não pôde deixar de fazer um pedido afetivo à diretora da história, Greta Gerwig.

"O que você quiser que aconteça nesse filme da Barbie, vamos fazer isso. [...] Eu só tenho um favor a pedir: por favor, por favor, por favor, podemos ter uma Casa dos Sonhos onde ela tem um escorregador que vai do quarto até a piscina? Porque essa é a minha meta de vida", disse.

Na entrevista, a loira ainda contou que a tão aguardada trama da adaptação irá muito além do que se espera de filmes do gênero: "É inesperadamente emotivo, devo dizer. É estranho, não pensei que faria um filme da Barbie e teria tantas reflexões sobre o sentido da vida. [...] Você acaba tendo essas conversas incrivelmente profundas sobre a vida e o que é importante, o que é a verdadeira felicidade".

E não só Margot conseguiu seu cenário dos sonhos, mas como um mundo inteiro rosa para o cenário do filme! Tanto que o filme acabou gerando escassez global de tinta rosa, em uma entrevista à Architectural Digest, a diretora Greta Gerwig e a designer de produção Sarah Greenwood revelaram que a produção do filme chegou a causar uma escassez temporária de tinta rosa ao nível global.

“Manter a 'criança' era fundamental”, disse Gerwig ao site. “Eu queria que os rosas fossem muito brilhantes e tudo fosse quase demais.”

Já Greenwood lembra que a criação de cenários rosas causou uma corrida internacional da tonalidade fluorescente de tinta da marca Rosco. “O mundo ficou sem rosa”, riu a desenhista.