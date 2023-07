Parecidas? Margot Robbie revela ser confundida com atriz de Sex Education

Margot Robbie, estrela de Barbie, revela em entrevista é constantemente é confundida com Emma Mackey, de Sex Education

Será que se parecem? Há algum tempo, a atriz Margot Robbie, estrela de Barbie, é constantemente confundida com a atriz Emma Mackey, protagonista da série Sex Education, da Netflix. Então, a intérprete da boneca mais famosa do mundo desistiu de contrariar seus fãs que ainda não perceberam que não são a mesma pessoa, tomando uma decisão simples para quando a confusão acontece.

Durante uma entrevista para o Buzzfeed, Margot explicou que as pessoas costumam confundir ela com Mackey. “Quando as pessoas vêm e dizem: 'Eu te amei em Sex Education', eu apenas digo: 'Muito obrigada'”, brincou a atriz.

Alguns rumores da internet ainda fizeram com que os internautas acreditassem que as atrizes iriam contracenar em Barbie, como uma forma de esquete dentro do longa. Porém, os diretores acabaram mudando de ideia depois de perceber que não ia dar certo.

“Nós íamos fazer toda essa piada sobre sermos parecidas. Mas assim que nos vestimos como nossas Barbies, ficamos meio que... não nos parecemos tanto, afinal”, explicou a atriz, que logo irá estrear seu filme, provavelmente um dos mais esperados do ano de 2023.

Margot Robbie conta que fez pedido diferentão antes de interpretar Barbie

Em uma conversa com Kelly Clarkson, Margot Robbie falou sobre alguns detalhes de Barbie. Durante a entrevista, a australiana contou que se apaixonou pelo universo rosa de Barbie quando ganhou uma Casa dos Sonhos ainda na infância, de Natal. Recebendo o convite para estrelar o roteiro, ela não pôde deixar de fazer um pedido afetivo à diretora da história, Greta Gerwig.

"O que você quiser que aconteça nesse filme da Barbie, vamos fazer isso. [...] Eu só tenho um favor a pedir: por favor, por favor, por favor, podemos ter uma Casa dos Sonhos onde ela tem um escorregador que vai do quarto até a piscina? Porque essa é a minha meta de vida", disse.

No bate-papo, a loira ainda contou que a tão aguardada trama da adaptação irá muito além do que se espera de filmes do gênero: "É inesperadamente emotivo, devo dizer. É estranho, não pensei que faria um filme da Barbie e teria tantas reflexões sobre o sentido da vida. [...] Você acaba tendo essas conversas incrivelmente profundas sobre a vida e o que é importante, o que é a verdadeira felicidade".