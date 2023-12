Larissa Manoela vira ex-namorada do noivo em filme: 'Totalmente diferente'

Em entrevista à CARAS Brasil, Larissa Manoela comenta trabalho ao lado de André Luiz Frambach em Tá Escrito; longa conta com Victor Lamoglia no elenco

Em Tá Escrito, Larissa Manoela (22) encara uma personagem bastante diferente: Leonina, tímida e com um livro mágico nas mãos, Alice entra em cena no novo longa da atriz. Ao lado dela, estão Victor Lamoglia (30) e o noivo, André Luiz Frambach (26) —que interpreta seu ex-namorado, Breno.

"Já tínhamos trabalhado juntos na época em que éramos somente amigos e fizemos um casal, agora, como casal, fizemos ex-namorados. Foi super interessante construir os personagens juntos e nos ver através desses personagens que são totalmente diferentes de nós", diz Larissa Manoela . "O André é um camaleão, foi surpreendente até para mim o lugar que ele chegou com o Breno."

Na trama, Alice é uma jovem tímida apaixonada por astronomia, que, por engano da melhor amiga, acaba no comando de um podcast sobre astrologia, em uma casa de influenciadores. Para ajudar, ela ganha um livro mágico com o poder de fazer todas as previsões astrológicas se concretizarem.

"Estamos sempre lidando com a vida fantástica do outro, essa é a principal característica da Alice, personagem da Larissa no filme, porque ela não se acha especial. Ao longo dessa jornada ela entende que, melhor que controlar o outro, é aceitar o outro. O que é ser especial? Ter muitos seguidores, ter sucesso, ou ser único?", reflete o diretor, Matheus Souza (35).

Já Lamoglia interpreta Pedro, dono da Clock House e um grande sonhador. Para o humorista, as gravações se tornaram um verdadeiro recreio, já que tinha espaço e liberdade para criar ao lado do elenco. "Não precisamos criar uma sinergia para se conhecer, foi muito orgânico. Eu estava em casa ali."

Além de Larissa Manoela, Victor Lamoglia e André Luiz Frambach, o filme conta com nomes como Karine Teles, Kevin Vechiatto, Caroline Dallarosa e Richard Abelha. O longa estreia nos cinemas nesta quinta-feira, 14, mas já conta com algumas sessões disponíveis nos cinemas.

CONFIRA FOTO DE LARISSA MANOELA E ANDRÉ LUIZ FRAMBACH EM TÁ ESCRITO: