Larissa Manoela rouba a cena ao posar para fotos com look brilhante

A atriz Larissa Manoela recebeu uma série de elogios ao compartilhar diversas fotos com um look prateado brilhante

Nesta segunda-feira, 4, Larissa Manoela encantou seus seguidores ao compartilhar uma série de fotos com um look elegante. A atriz esbanjou estilo ao compartilhar seu visual em seu Instagram e recebeu diversos elogios de seus fãs.

A famosa surgiu com um vestido curtinho prateado e brilhante que deixava suas pernas à mostra. Para completar o visual, a artista ainda posou para as fotos com um cabelo em rabo de cavalo e sapatos de salto alto pretos.

“Hora de brilhar”, escreveu a estrela de novela “Além da Ilusão” na legenda da publicação contendo cinco fotos. Nos comentários, o noivo de Larissa, André Luiz Frambach se derreteu pela amada. “Você é linda demais! Pelo amor! Como eu faço?”, disse o ator elogiando a namorada.

Os seguidores de Larissa também adoraram o visual e rasgaram elogios nos comentários da postagem. “Linda demais”, declarou uma fã. Outro seguidor ainda escreveu: “Lindíssima, sou seu fã”. Uma página de fãs dedicada à Larissa ainda disse: “Faltam palavras para descrever sua beleza de milhões”.

Uma fã ainda reconheceu onde o look foi usado: a pré-estreia do filme “Tá Escrito”, protagonizado por Larissa. “Magnífica, o look que estava na pré-estreia em São Paulo. Divina, te amo”, escreveu. Uma seguidora ainda elogiou: “Princesa”. “Absurda”, declarou outra admiradora.

Ainda com o vestido deslumbrante para a pré-estreia, que aconteceu na semana passada, Larissa posou ao lado do noivo André Luiz, que também faz parte do elenco. O ator posou para as fotos usando uma camisa de gola polo com mangas curtas e uma calça bege. "Prontos pra pré daqui de SP!", escreveu André na legenda da publicação.

Que casal!

Para chegarem no evento em São Paulo, Larissa e André saíram do Rio de Janeiro. O casal foi fotografado no aeroporto Santos Dumont, na capital carioca. A dupla esbanjou simpatia para as câmeras na hora do embarque.

Larissa vestia um cropped branco, uma calça cinza e botas. Já André usava camiseta rosa, calça jeans e tênis branco. O casal carregava cada um uma mala nas mãos.