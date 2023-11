Larissa Manoela e André Luiz Frambach esbanjam simpatia em aeroporto

A atriz Larissa Manoela e seu noivo, o ator André Luiz Frambach, esbanjaram simpatia ao serem fotografados no aeroporto

Nesta terça-feira, 28, Larissa Manoela e André Luiz Frambach foram vistos no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O casal esbanjou simpatia ao serem vistos embarcando no local. Esta semana marca a estreia do filme "Tá Escrito", estrelado por Larissa e com a participação de André no elenco.

O casal surgiu esbanjando simpatia, sorrido para as câmeras e acenando para os fotógrafos. Larissa vestia um cropped branco, uma calça cinza e botas. Já André usava camiseta rosa, calça jeans e tênis branco. O casal carregava cada um uma mala nas mãos.

Ainda nessa semana, Larissa e André surpreenderam seus seguidores ao abrirem a porta de sua casa para gravarem um vídeo. O clipe compartilhado nas redes sociais mostrava a decoração de Natal do casal, com direito a uma luxosa árvore decorada em tons de rosa.

O amor entre o casal é exposto nas redes sociais, onde trocam declarações. Recentemente, André escreveu sobre Larissa em uma postagem: "Queria agradecer especialmente a mulher da minha vida e para minha vida, que, infelizmente ou felizmente, estamos sempre trabalhado Então, são raros os momentos que a gente consegue estar perto. Mas a gente está sempre conectado e se prestigiando, mesmo de longe. Queria dizer que eu te amo, agradecer muito. Eu sou mais homem e mais feliz por causa de você".

E a famosa respondeu a declaração do amado: "Você é um ser humano maravilhoso, de um coração enorme, caráter ímpar! O homem que sempre sonhei em ter ao meu lado. Te amo e te admiro muito por tudo que é e representa. Tenho muito orgulho de crescer ao seu lado, de evoluir e de buscar ser sempre uma pessoa e profissional melhor".

Fotos: Victor Chapetta/AgNews

Eita!

Ainda nesse mês, a apresentadora Silvia Abravanel deu detalhes sobre a conturbada relação de Larissa com sua mãe Silvana Taques. Silvia contou em entrevista a um podcast que chegou a brigar com a mãe da atriz.

"Eu tive que chamar o diretor da novela e chamar os pais da Larissa, e não lembro se o marido da Silvana estava, e falei: ‘olha, não é aceitável que sua filha com 11 anos de idade propague em internet que ela dorme de conchinha com o namorado dela’. Na época, ela fez questão de divulgar isso na internet”, contou a filha de Silvio Santos.