Juntinhos na pré-estreia do filme "Tá Escrito", Larissa Manoela e André Luiz Frambach posam deslumbrante em novos cliques nas redes sociais; confira!

Nesta quarta-feira, 29, a atriz Larissa Manoela e seu noivo, André Luiz Frambach, arrancaram suspiros de seus seguidores ao atualizarem suas redes sociais. Juntinhos, os dois participaram da pré-estreia do filme Tá Escrito, que conta com os dois no elenco. Na ocasião, eles aproveitaram para fazer novos cliques do casal.

A protagonista do filme surgiu deslumbrante nas fotos, onde ela apostou em um lindo vestido prateado, bem justinho no corpo e com uma cauda na lateral. Já seu futuro marido foi no básico, porém chique, com calças claras e camisa branca. O casalzão posou com o rostinho bem próximo e encantou seus seguidores.

"Prontos pra pré daqui de SP!", disse André na legenda da publicação. Nos comentários, Larissa aproveitou para se declarar para o amado: "Meu amor! Meu aquariano favorito. VAMOS COM TUDO!". Já seus fãs rasgaram elogios para a dupla. "Que lindosss!!!", declarou um. "Eu tô abalado com a perfeição de vocês", disse outro. "Você e a Larissa se completam", escreveu mais um.

Confira a publicação:

Larissa Manoela mostra decoração de sua casa para o Natal

No último dia 27, a atriz Larissa Manoela mostrou que o Natal já está presente em seu lar. Ao lado de seu noivo, o ator André Luiz Frambach, a artista exibiu seu lar todo decorado para receber as celebrações de fim de ano em grande estilo.

Nas redes sociais, ela publicou um vídeo abrindo a porta da residência e revelando como ficou sua árvore de Natal na sala principal da propriedade. Com a sua cara, o objeto foi todo decorado conforme os gostos da famosa.

A cor escolhida pela ex-SBT foi o rosa e bastante brilho. "It’s the most beautiful time of the year", falou sobre ser a época mais bonita do ano. No vídeo, Larissa Manoela apareceu na companhia de seu namorado em clima de romance.