Com o namorado, Larissa Manoela mostra decoração de sua casa para o Natal

Após polêmicas com os pais, Larissa Manoela mostra decoração de Natal de sua casa em vídeo na companhia do namorado, o ator André Luiz Frambach

A atriz Larissa Manoela mostrou que sua casa está preparada para o Natal. Após polêmicas com seus pais envolvendo seus bens, inclusive propriedades, a famosa surgiu radiante ao lado do namorado, André Luiz Frambrach, exibindo seu lar decorado.

Neste domingo, 27, a artista publicou um vídeo abrindo a porta da residência e revelando como ficou sua árvore de Natal na sala principal da propriedade. Com a sua cara, o objeto foi todo decorado conforme os gostos da famosa.

A cor escolhida pela ex-SBT foi o rosa e bastante brilho. "It’s the most beautiful time of the year", falou sobre ser a época mais bonita do ano. No vídeo, Larissa Manoela apareceu na companhia de seu namorado em clima de romance.

Após uma série de polêmicas com sua família, Larissa Manoela teria chegado em um acordo sobre a sociedade que tinha com seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias. Em acordo com a Justiça de São Paulo, a artista conseguiu o rompimento de seu vínculo com a empresa Dalari Produção e Eventos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Silvia Abravanel brigou com mãe de Larissa Manoela

A apresentadora Silvia Abravanel revelou em uma entrevista inédita que teve uma discussão com Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela. Tudo teria acontecido quando ela descobriu que a pequena vivia uma vida de adulta.

“Eu conheci a Larissa muito pouco porque ela já entrou para as novelas, não esteve na linha de show. O único contato que eu tive com a mãe dela foi um momento muito pesado, porque eu sempre cuidei muito das crianças e da imagem que elas passavam para as outras crianças, a gente tem essa responsabilidade", iniciou ela ao podcast Bagaceira Chique, apresentado por Luciana Gimenez.