Larissa Manoela chega em acordo na Justiça sobre a sociedade com seus pais

Após polêmicas sobre sua relacionamento com a família, Larissa Manoela chega em acordo sobre a sociedade com seus pais; saiba mais!

Após uma série de polêmicas com sua família, a atriz Larissa Manoela finalmente chegou em um acordo sobre a sociedade que tinha com seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias. Em acordo com a Justiça de São Paulo, a artista conseguiu o rompimento de seu vínculo com a empresa Dalari Produção e Eventos.

Segundo a apuração do colunista Rogério Gentile, do UOL, o processo consta que Larissa vinha tentando desde março de 2023 formalizar o seu direito de deixar a empresa da família, mas que não obteve sucesso. No entanto, após meses de batalha, a Justiça permitiu a saída da atriz do quadro de sócios, com data de saída em 2 de setembro de 2023.

O jornalista ainda afirmou que a decisão foi publicada em 23 de outubro, determinando que a Receita Federal seja informada também da saída de Larissa Manoela da empresa. A atriz também teria renunciado todos os valores a que tinha direito em relação ao patrimônio da empresa.

A briga entre Larissa Manoela e seu pais

Em agosto, a atriz Larissa Manoela afirmou em entrevista ao Fantástico, da Globo, que ia abrir mão de seu patrimônio milionário, estimado em R$ 18 milhões, devido a uma briga com seus pais, Silvana e Gilberto. Isso porque ela e sua família tiveram divergências sobre a gestão de sua carreira.

Na conversa, ela admitiu que mesmo após a maioridade, não sabia quanto ganha e quantos bens tinha, o que lhe fez questionar seus pais para entender mais detalhes sobre seu negócio. Antes disse, ela recebia apenas uma mesada e precisava de uma autorização para fazer qualquer tipo de pagamento, mesmo para coisas supérfluas.

O Fantástico ainda disse que a sociedade Dalari foi aberta por seus pais quando Larissa tinha apenas 13 anos, visando gerir a carreira da atriz. Ela também revelou que descobriu que possuiu apenas 2% de sua participação da empresa, que concentra a maioria do patrimônio adquirido ao longo de sua carreira.

Sem chegar em um acordo com seus pais, Larissa Manoela cortou qualquer tipo de relação que tinha com a família. Desde o início do processo, os três não mantém nenhum contato. Hoje em dia, ela segue conectada com a família de seu noivo, o ator André Luiz Frambach, com quem namora desde 2021.