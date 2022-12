Henry Cavill fará série do Prime Video após deixado de lado pela DC e sair de ‘The Witcher’

Ator Henry Cavill, nerd e gamer assumido, fará parte de série inspirada em jogo dos anos 80 sem data para estrear

O ator Henry Cavill (39) não vai nem poder aproveitar seu desemprego. Depois de ser deixado de lado pela DC para o tão esperado retorno do Superman, e sair da série da Netflix, The Witcher, o ator já tem mais um papel garantido. Henry fará parte de uma série do Prime Video chamada Warhammer 40.000. A produção será baseada no jogo dos anos 80 de mesmo nome.

Criado em 1987, o jogo é um wargame de miniaturas, em um tabuleiro, jogado sobre uma mesa ou qualquer superfície plana. Principal concorrente do aclamado Dungeons & Dragons, que também ganhou uma adaptação para o cinema, que deve estrear ano que vem, Warhammer 40.000 passa em um futuro distópico, com personagens em miniaturas representando as criaturas do mundo, 38 milênios no futuro, onde a humanidade divide espaço e disputa territórios com outras criaturas, como elfos, alienígenas, deuses e demônios.

Henry é um nerd e gamer assumido, tanto que já publicou diversos vídeos pintando suas miniaturas. Em dois de seus mais memoráveis papéis, ele saiu de The Witcher para dar lugar à Liam Hemsworth, que viverá Geralt de Rivia, para continuar no comando de Superman, mas que em seu Instagram, foi confirmado que não faria mais. Em outubro deste ano, foi anunciado que ele continuaria como o super-herói de Kripton, mas o estúdio da DC Comics voltou atrás.

“Eu me encontrei com James Gunn e Peter Safran e tenho más notícias, pessoal. Eu, depois de tudo, não vou retornar como Superman. Após ter ser dito pelo estúdio para anunciar meu retorno em outubro, antes da contratação deles, essas notícias não são fáceis, mas é a vida. A troca de guarda é algo que acontece e eu respeito isso. James e Peter têm um universo para construir. Eu desejo que eles e todos os envolvidos tenha a melhor das sortes”, escreveu em seu Instagram.