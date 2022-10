Henry Cavill volta como Super-Homem, herói da DC

O ator Henry Cavill confirmou sua volta como Super-Homem, herói da DC, e prometeu suprir expectativas

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 15h40

Henry Cavill (39), o ator estadunidense, confirmou em seu Instagram sua volta como Super-Homem, herói da DC. Ele gravou um vídeo na última segunda-feira, 24, avisando sobre o retorno ao personagem.

"Oi, pessoal, eu queria esperar até que o fim de semana tivesse acabado para postar isso, porque queria dar a todos uma chance de ver Adão Negro", disse sobre o filme, que estreou na semana passada para não estragar a surpresa com spoilers, e completou: "Mas agora que muitos de vocês já assistiram, eu queria tornar oficial que estou de volta como o Super-Homem, e a imagem que vocês viram nesse post e o que assistiram em Adão Negro são apenas pequenos detalhes do que está por vir", disse sobre a foto com as roupas do herói.

Henry ainda agredeceu seus fãs pelo apoio: "Então, há muito ao que ser grato e vamos chegar lá com o tempo. Mas queria agradecer muito a vocês. Obrigado pelo seu apoio e pela sua paciência. Eu prometo que vocês serão recompensados".

Bruna Marquezine celebra papel em novo filme da DC e ganha carinho de amigos: ''Você merece''

Atriz brasileira Bruna Marquezine (26) compartilhou sua reação ao descobrir que foi escolhida para o papel no longa da DC Comics 'Besouro Azul'. A famosa compartilhou um vídeo recebendo a notícia e escreveu:

"Sendo bem sincera, eu acho que a minha ficha não caiu… Hoje tô revivendo todos os sentimentos e emoções que senti nesse dia aí e eu ainda mal consigo acreditar que isso está acontecendo! Mas FINALMENTE eu posso dividir com vocês! Uma BRASILEIRA em um filme de super herói da DC?!?!?!?!?!?!?!?! E essa brasileira sou EU? Quê?!?!?!?!?! Isso sempre pareceu ser algo tão distante, principalmente pra uma menina que nasceu em Duque de Caxias".

"@alohemingway @dccomics @wbpicture, muito obrigada do fundo do coração por confiarem em mim para dar vida a Jenny! Muito obrigada ao meu time maravilhoso por todo o apoio e trabalho duro, é clichê, mas eu não conseguiria sem vocês, @julianamontesanti @coolabdigital", disse agradecendo à produção do longa, e aos seus fãs também: "Muito obrigada aos que me acompanham pela torcida, pelo apoio e carinho e obrigada aos fãs de DC pelo acolhimento!".