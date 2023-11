Detalhe sobre a morte do ex-ator Evan Ellingson é revelado pelo legista

Legista revela nova informação sobre a morte do ex-ator mirim Evan Ellingson, que segue sob mistério na Califórnia, Estados Unidos

A morte do ex-ator mirim Evan Ellingson aconteceu no início do mês de novembro e o que aconteceu ainda é um mistério. Porém, o legista responsável pelo caso revelou uma nova informação.

De acordo com o site da revista People, o legista informou que a morte de Evan foi considerada como um acidente. A autópsia foi feita no dia seguinte da morte dele, mas o resultado ainda não foi divulgado pela família.

O que sabe até agora é que o ex-ator mirim foi encontro morto no quarto da casa onde morava. A morte dele foi considerada acidental pelo legista do Condado de San Bernardino, em Fontana, na Califórnia.

De acordo com o pai do ator, o jovem lutava contra um vício e já tinha passado por uma clínica de reabilitação.

Em sua carreira, Evan atuou no filme Uma Prova de Amor e também na série CSI: Miami. Ele iniciou a sua carreira na infância ao ser descoberto em uma pista de skate e ser chamado para estrelar comerciais de TV. Porém, o rapaz se afastou do universo do audiovisual há 10 anos.

Ator de Game of Thrones lamenta a morte da filha

O ator Thor Björnson, que atuou na série Game of Thrones, revelou que sua filha morreu ainda durante a gestação. Eles descobriram que a bebê estava sem vida com apenas 21 semanas de gestação após seu coração parar de bater na barriga da mãe. Mesmo assim, a esposa dele, a modelo fitness Kelsey Henson, passou pelo parto em um aborto espontâneo tardio com natimorto.

A notícia foi dada pelo artista nas redes sociais com o uso de fotos ao lado da esposa segurando a filha após o parto.

"É com grande tristeza que anunciamos o nascimento de nossa filha, Grace Morgan Hafthorsdottir, nascida em 8 de novembro com 21 semanas e meia de gestação. Depois de uma diminuição perceptível no movimento, descobrimos que o coração dela tinha parado de bater. Palavras não podem descrever nossa dor por essa perda ou nossa felicidade por poder passar um tempo com nossa filha. Ela é absolutamente linda, com cílios e sobrancelhas loiras e um sorrisinho para mamãe e papai", disse ele.

"O amor que sentimos por ela é avassalador. A dor que sentimos estará conosco para sempre, mas o amor também. Todas as nossas esperanças e sonhos para ela foram tirados de nós, mas sei que estarei com ela novamente. Seu espírito vive através de nós e de seus irmãos. Pedimos que você respeite nossa privacidade neste momento enquanto lamentamos esta perda insuportável. Obrigado a todos por quaisquer palavras gentis e apoio", completou.