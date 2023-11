Ator de Game of Thrones anuncia a morte da filha durante a gestação

Ator de Game of Thrones, Thor Björnson revela que a filha morreu com apenas 21 semanas de gestação: ‘Coração parou’

O ator Thor Björnson, que atuou na série Game of Thrones, revelou que sua filha morreu ainda durante a gestação. Eles descobriram que a bebê estava sem vida com apenas 21 semanas de gestação após seu coração parar de bater na barriga da mãe. Mesmo assim, a esposa dele, a modelo fitness Kelsey Henson, passou pelo parto em um aborto espontâneo tardio com natimorto.

A notícia foi dada pelo artista nas redes sociais com o uso de fotos ao lado da esposa segurando a filha após o parto.

"É com grande tristeza que anunciamos o nascimento de nossa filha, Grace Morgan Hafthorsdottir, nascida em 8 de novembro com 21 semanas e meia de gestação. Depois de uma diminuição perceptível no movimento, descobrimos que o coração dela tinha parado de bater. Palavras não podem descrever nossa dor por essa perda ou nossa felicidade por poder passar um tempo com nossa filha. Ela é absolutamente linda, com cílios e sobrancelhas loiras e um sorrisinho para mamãe e papai", disse ele.

"O amor que sentimos por ela é avassalador. A dor que sentimos estará conosco para sempre, mas o amor também. Todas as nossas esperanças e sonhos para ela foram tirados de nós, mas sei que estarei com ela novamente. Seu espírito vive através de nós e de seus irmãos. Pedimos que você respeite nossa privacidade neste momento enquanto lamentamos esta perda insuportável. Obrigado a todos por quaisquer palavras gentis e apoio", completou.

Thor e Kelsey estão casados desde 2018 e já são pais de um menino, Stormur.

View this post on Instagram A post shared by Kelsey Henson (@kelc33)

Outra notícia de luto

Recentemente, a família do jogador de futebol brasileiro Naldo Pereira ficou de luto! O filho dele, Davi, faleceu aos 3 anos de idade. O menino foi vítima de acidente de trânsito e não resistiu aos ferimentos depois de pouco mais de um mês internado.

O acidente aconteceu no dia 7 de setembro na cidade de Antália, quando dois carros e uma bicicleta colidiram. O menino chegou a passar por uma cirurgia e ficou na UTI, mas veio à óbito.

A morte da criança foi confirmada pelo atual time do jogador brasileiro, o Antalyaspor, na Turquia. “Não o esqueceremos, Davi! Recebemos, com profunda tristeza, a notícia do falecimento do filho do nosso jogador de futebol Naldo Pereira, o Davi, que sofreu um acidente no mês passado. Expressamos as nossas condolências ao nosso jogador Naldo e a sua família, especialmente aos seus torcedores, familiares e comunidade”, informaram nas redes sociais.