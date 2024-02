Conheça a filha de Channing Tatum; ator faz rara aparição com a herdeira

Quem é a filha de Channing Tatum? Ele levou a herdeira em um evento internacional após só revelar a identidade da menina quando ela tinha 8 anos

O ator Channing Tatum fez uma rara aparição em público com sua filha, Everly, de 10 anos de idade. A menina é fruto do antigo casamento dele com a ex, Jenna Dewan, e cresce longe dos holofotes.

Nesta semana, ele levou a herdeira para acompanhá-lo em um evento na cidade de Nova York e os dois posaram juntos no tapete vermelho. Inclusive, ela esbanjou estilo ao aparecer com um look com moletom e até uma peruca em tom de roxo.

O ator é discreto com sua vida pessoal e só mostrou o rosto da filha para os fãs quando a menina já estava com 8 anos de idade. A primeira foto do rosto dela foi exibida pelo pai coruja nas redes sociais depois de um dia deles na praia.

Na época, ele elogiou a filha na legenda. "Você, minha pequenina, é meu tudo! Você é o meu mundo e o meu coração. Nessa foto, você estava admirando a lua cheia e me contando sobre a profecia da sereia da lua cheia, e depois nós corremos até o mar e procuramos pela sereia e brincamos com nossas luzes na água, chamando as sereias. Você contou ter tocado a careca de uma sereia e ter visto uma barbatana. Um dia você irá ler isso e eu espero que você gargalhe. Nós nos divertimos", afirmou ele.

Channing Tatum faz rara aparição com a filha - Foto: Getty Images

