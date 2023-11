Conheça as filhas de Adam Sandler; ator faz rara aparição com a família

Quem são as filhas de Adam Sandler? Ator é pai de duas adolescentes, que surgiram em rara aparição com o pai

O ator Adam Sandler é um pai coruja! Nesta semana, ele fez uma rara aparição em público com suas duas filhas, Sadie, de 17 anos, e Sunny, de 15 anos, frutos do casamento com Jackie Sandler. A família marcou presença no evento de lançamento do novo filme dele, chamado Leo, em Westwood, Califórnia.

Apesar de ter dezenas de filmes em seu currículo, Sandler é discreto com sua vida pessoal e quase não aparece publicamente com a família. Porém, ele abriu uma exceção e surpreendeu ao mostrar o quanto as filhas já cresceram.

Na época do nascimento das herdeiras - Sadie nasceu 6 de maio de 2006 e Sunny nasceu em 2 de novembro de 2008 -, Adam contou sobre a mudança em sua rotina com a chegada das filhas. “Minhas filhas me dão muita diversão, mas também tive que fazer ajustes na vida. Eu não saio de casa depois das 9h30 da noite. Eu janto às 6h ou 7h. Se eu tiver que ficar acordado até às 10h30 da noite, eu vou ficar nervoso ao longo do dia seguinte porque estarei exausto”, comentou.

Recentemente, ele contou que as filhas já estão iniciando os relacionamentos amorosos e ele fica feliz em ver o crescimento delas. “Eu dirijo para elas e seus amigos e escuto as conversas sobre meninos. É maravilhoso. Quando elas citam o nome de algum menino, eu penso: ‘Eu gosto desse menino’”, contou.

Adam Sandler com as filhas e a esposa - Foto: Getty Images

Micael Borges faz rara aparição com o filho

O ator Micael Borges surpreendeu ao fazer uma rara aparição em público com seu filho, Zion, de 9 anos, fruto do casamento com a empresária de moda praia Heloisy Oliveira. Nesta sexta-feira, 10, o artista aproveitou um momento de folga das gravações da novela Fuzuê, da Globo, para curtir um passeio com seu herdeiro.

Os dois foram flagrados em uma praia no Rio de Janeiro enquanto jogavam bola na areia. Pai e filho esbanjaram sintonia e felicidade enquanto se divertiam ao ar livre. Inclusive, o ator mostrou sua boa forma ao deixar o tanquinho e o peitoral sarado à mostra.

Fotos: Fabrício Pioyani/ AgNews